Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2020

Iniciativa reunirá exposições, shows, experiência com realidade virtual, e debates sobre a conexão entre a arte e o empreendedorismo Foto: Divulgação Iniciativa reunirá exposições, shows, experiência com realidade virtual, e debates sobre a conexão entre a arte e o empreendedorismo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira (27), o Farol Santander Porto Alegre inaugura o CEIA (Cultura, Empreendedorismo, Inovação e Arte), plataforma física e virtual de reflexão sobre arte, cultura, inovação e empreendedorismo. Instalada no Átrio do Farol, o local reunirá, no período de nove meses, uma agenda de exposições de artes visuais, shows, palestras, debates e atividades de realidade virtual.

Ainda contará com outras iniciativas independentes como workshops, espaços para trabalho compartilhado e ambientes multiuso para experiências que coloquem a arte e a cultura em contato direto com o empreendedorismo e a inovação. O projeto, criado e gerido pelo BS Project, recebe financiamento da Lei de Incentivo à Cultura, por meio do Pronac (Programa Nacional de Apoio à Cultura) e patrocínio do Santander Brasil.

“Somos uma multiplataforma viva com o intuito de conectar o universo da arte e da nova economia através da inovação. Vamos instalar em Porto Alegre um ambiente de compartilhamento, de novos modelos e formatos, espaço para usar a criatividade e quebrar paradigmas. Abrimos as portas de um espaço restrito oportunizando acesso de todos, que serão impactados com temas necessários para o presente e futuro”, afirma João Ramos, sócio-fundador do BS Project.

De novembro a agosto de 2021, o CEIA realizará atividades ligadas à cultura, à arte e à inovação. Durante este período, terá três exposições de arte visuais. A primeira intervenção é do artista visual Vicente de Mello.

Outras propostas abertas serão nove apresentações de shows musicais, nove palestras com convidados locais e nacionais e experiência com realidade virtual. Esse conjunto de atrações contará com a democratização de acesso, ou seja, acessibilidade a todos. Entre elas, por exemplo, rampas para deslocamento entre os ambientes e instrutores de libras durante os eventos, além da aplicação dos protocolos de segurança e saúde de acordo com as regras de flexibilização econômica da cidade.

“CEIA chega para completar os pilares que fazem parte do Farol Santander ser um polo de cultura, lazer, inovação e empreendedorismo. A plataforma vibrante CEIA traz ao que há de mais inovador no mundo, unindo entretenimento com estímulo aos novos negócios. Faz parte da nossa responsabilidade com a sociedade em seguir promovendo discussões e expressões contemporâneas e também a ajudar a dar ainda mais vida e a importância merecida ao centro da capital gaúcha”, afirma Patrícia Audi, vice-presidente Executiva de Comunicação, Marketing, Relações Institucionais e Sustentabilidade do Santander Brasil.

SERVIÇO:

“Inauguração CEIA – Exposição Pli selon pli”

27 de novembro de 2020

Horário de funcionamento

Segunda a sexta, das 09h às 19h

Local: Farol Santander Porto Alegre

Endereço: Rua Sete de Setembro, 1028 – Centro Histórico

Site Farol Santander: farolsantander.com.br

Site CEIA: www.ceia.co

Site ARTE.LAB: www.arte-lab.co

A exposição “Pli selon pli”, do artista paulista Vicente de Mello, abre oficialmente a temporada e terá entrada franca para os visitantes do CEIA. A instalação composta pelo registro de postes, em diversas posições, observados contra um céu neutro que os reduz a um simples traço-desenho. A tradução do título é dobra sobre dobra, e a obra evoca a peça homônima do compositor e maestro francês Pierre Boulez, composta entre 1957 e 1962 para soprano e orquestra.

“Essa peça musical me fascinou por sua similaridade sonora com uma sequência fotográfica – lembra pequenos flashes de luz incidindo sobre filmes velados, que não imprime imagens, entretanto, continua recebendo a ação da luz”, observa Vicente de Mello.

“Pli Selon pli” foi criada em 2008, na residência artística Open Projects, em Varsóvia. Sua primeira versão foi apresentada no Projeto Parede/MAM, em 2010, e, em seguida, na Cidade das Artes, em 2016, em impressão lambe-lambe. Em 2017, a proposta se desdobrou em um painel de azulejo de 65 m², comissionado pelo Sesc 24 de Maio.

A capacidade de público no CEIA seguirá os protocolos de segurança do Farol Santander Porto Alegre, que atualmente está em 25% do total. O local estará aberto de segunda a sexta, das 9h às 19h e não é necessário reservar horário antecipadamente.

