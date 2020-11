Celebridades Sônia Braga entra na lista de melhores atores do século do New York Times

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2020

A atriz brasileira de 70 anos de idade ocupa a 24ª posição e teve seus papéis em "Bacurau" (2019) e "Aquarius" (2016) Foto: Reprodução

Nesta quarta-feira (25), o New York Times divulgou a lista 25 melhores atores do século 21 e Sônia Braga foi incluída no ranking.

A atriz brasileira de 70 anos de idade ocupa a 24ª posição e teve seus papéis em Bacurau (2019) e Aquarius (2016) mencionados pelo jornal.

Em primeiro lugar está Denzel Washington. A lista, feito pela crítica de cinema Manohla Dargis e pelo jornalista A. O. Scott, traz outros nomes como Keanu Reeves, Nicole Kidman, Viola Davis, Joaquin Phoenix, Michael B. Jordan, Julianne Moore, entre outros.

