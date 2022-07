Mundo Plataforma Celsius, que atua no empréstimo de criptomoedas, entra com pedido de falência nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2022

Celsius foi pega na reação em cadeia que se espalhou pelos mercados de criptomoedas após vendas maciças em moedas digitais este ano. (Foto: Unsplash)

A Celsius Network, empresa de empréstimos de criptomoedas, entrou com

pedido de proteção contra falência um mês depois de congelar saques. O recente colapso nos preços das moedas digitais estressou o modelo de negócios da plataforma até o ponto de ruptura.

O arquivamento do pedido pelo chamado “Capítulo 11” [Chapter 11 – recuperação judicial] da lei americana segue semanas de especulação do mercado sobre a Celsius, que se tornou um dos maiores credores de criptomoedas com o argumento de que era menos arriscado do que um banco e com melhores retornos para seus clientes.

Mas a empresa ofereceu altos rendimentos aos depositantes de criptomoedas,

fazendo grandes empréstimos com poucas garantias, sem uma margem de

proteção adequada para o caso de uma desaceleração do mercado.

A companhia foi pega na reação em cadeia que se espalhou pelos mercados de

criptomoedas após as vendas maciças em moedas digitais este ano e decidiu

congelar saques, trocas e transferências no mês passado.

Fundada em 2017 pelo empresário Alex Mashinsky, a Celsius foi avaliada em mais de US$ 3 bilhões no outono passado, em sua última rodada de empreendimentos. “Estou confiante de que, quando olharmos para a história de Celsius, veremos isso como um momento decisivo”, disse Mashinsky, em um documento na quarta-feira (13).

A Celsius, que disse ter US$ 11,8 bilhões em ativos em maio, abaixo dos US$ 15 bilhões em outubro, agora tentará traçar um caminho a seguir no tribunal de falências, onde os clientes são vulneráveis a perdas sem as proteções legais que obtêm através dos bancos, como seguro de depósito garantido pelo governo federal.

Preço despenca

A criptomoeda CEL, usada pela Celsius Network para oferecer vantagens aos seus usuários, chegou a cair quase 60% nesta quinta-feira (14), depois que a empresa entrou com pedido de falência nos Estados Unidos.

Desde a sua máxima, em junho de 2021, o ativo já perdeu quase 93% do valor. Apenas em 2022, a queda acumulada chega a 85%.

Na terça (12), antes da divulgação do pedido de falência, a criptomoeda era negociada a cerca de US$ 0,95. Após a notícia, chegou a despencar para US$ 0,45. Agora, o ativo busca recuperação e troca de mãos a US$ 0,65, com queda de 12% nas últimas 24 horas. Os dados são do CoinMarketCap.

A possibilidade de que a criptomoeda ainda tenha valor se deve ao fato de que o pedido de falência não significa que a empresa deixará de existir, mas que busca suporte legal para lidar com as dívidas.

No anúncio da empresa sobre o uso do dispositivo, a Celsius afirma ter US$ 167 milhões em caixa e que planeja manter suas operações e oferta de produtos e serviços.

Até que isso aconteça, entretanto, investidores do ativo digital nativo da plataforma amargam prejuízo gigantesco.

Tendências suicidas

Além dos investidores da criptomoeda CEL, a crise da Celsius também afeta os usuários da plataforma, sem dúvida os principais atingidos pela situação atual.

Com saques presos na plataforma de serviços financeiros, o que os impede de acessar o próprio dinheiro, somado à incerteza sobre se isso voltará a acontecer no futuro, a crise tem deixado muita gente em pânico.

Em um tópico no fórum de discussões online Reddit, um usuário da Celsius afirma estar com tendências suicidas após ter “todas as suas economias, construídas ao longo de 20 anos” bloqueadas na plataforma. “Eu não sei o que fazer. Acabei de ter meu segundo filho e uma hipoteca para pagar. Estou pensando em acabar com tudo”, escreveu. “Minha vida inteira. Se foi”, completou.

A página dedicada à Celsius no Reddit tem como mensagem fixada no topo uma lista com os números de telefone de prevenção ao suicídio de diversos países – no Brasil, o serviço é prestado pelo Centro de Valorização da Vida, no telefone 188. O site de discussões costuma fazer isso em seções sobre assuntos delicados que podem provocar situações de desespero para seus envolvidos.

Vários outros usuários também têm demonstrado preocupação e desespero com a crise da plataforma, que tinha mais de 100 mil usuários, que chegaram a depositar mais de US$ 20 bilhões no sistema. São vários os casos de consumidores citando todas as suas economias e grandes valores bloqueados (e possivelmente perdidos, caso a Celsius não consiga honrar os pagamentos).

