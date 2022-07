Tecnologia Plataforma +praTi oferece 1300 bolsas de estudos em tecnologia da informação

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2022

A iniciativa cívica reúne mais de 40 empresas de TI. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Ao todo, 1.300 oportunidades para mudar de vida. Este é o número de bolsas de estudos que a +praTi, iniciativa não governamental que reúne mais de 40 empresas do Rio Grande do Sul e outros estados do Brasil, está ofertando a jovens e adultos que desejam se qualificar para ingressar no mercado de TI ou ampliar seus conhecimentos na área.

São quatro trilhas gratuitas de formação inicial:

– Desenvolvimento Front-End: Do Zero ao Primeiro Site – destinada àqueles que desejam aprender a fazer sua própria página na web;

– Informática profissional – para quem tem pouco conhecimento e deseja aprimorar as habilidades e o currículo;

– Introdução à programação – voltada aos talentos que têm interesse em aprender mais sobre os códigos e ingressar em profissões de Tecnologia da Informação (obrigatório para quem deseja cursar a trilha de Java);

– Desenvolvedor Java – destinada a quem gosta de programação e quer fazer parte do mercado que mais cresce e gera empregos no mundo.

Os talentos participam também de webinários temáticos para ampliar seus conhecimentos, e os formados são indicados a participar dos processos de seleção de emprego das empresas mantenedoras, podendo ser contratados de acordo com suas habilidades.

As inscrições estão abertas em www.maisprati.com.br.

