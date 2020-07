Porto Alegre Plataforma virtual gera estímulo e apoio a pequenos negócios durante a pandemia

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2020

Ferramenta disponibiliza 29 serviços aos micro e pequenos empresários. Foto: Antônio Maciel/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior participou, na manhã desta quinta-feira (2), do lançamento da plataforma virtual Supera, ferramenta que reúne 29 serviços de apoio aos micro e pequenos empreendedores da Capital durante a pandemia, com o objetivo preparar os negócios para a retomada econômica da cidade. A iniciativa é uma parceria entre Pacto Alegre, Aliança pela Inovação e prefeitura de Porto Alegre.

De acordo com o prefeito, a plataforma surge dentro de um contexto de necessidade de reinvenção dos negócios e deve se consolidar como símbolo da missão do Pacto Alegre: conectar pessoas e impulsionar negócios. “O vírus nos impõe uma nova realidade. Não negar é o primeiro passo para criar alternativas conjuntas de superação”, diz Marchezan. O prefeito avaliou que oferecer “apoio, solidariedade e sensação de proximidade” talvez esteja entre as principais demandas dos empreendedores neste momento.

“Alguém para estender a mão, ter um apoio e poder contar. É isso que o projeto Supera vem trazer. Essa plataforma vai se transformar em um grande movimento de Porto Alegre e de todos aqueles que dão o seu máximo: seres humanos aplicados a ajudar outros seres humanos que precisam demais dessa ajuda”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

A plataforma on-line disponibiliza ferramentas, conteúdo e atendimento especializado para colaborar com o desenvolvimento e gestão de negócios locais em meio à pandemia e no período pós crise sanitária. Os serviços disponíveis estão organizados em quatro áreas: Quero Fazer Negócio, Quero Me Atualizar, Quero Ajuda e Ferramentas Para o Empreendedor. Entre os recursos à disposição, estão rodadas de negócios on-line, acesso a conteúdos de diversas áreas (finanças, planejamento, gestão de projetos e de pessoas, etc), atividades de mentoria, consultorias, serviços de diagnóstico empresarial, opções de financiamentos e soluções para digitalização dos negócios.

Para o coordenador do Pacto Alegre, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, o projeto Supera surge como apoio à sobrevivência e atualização digital dos pequenos negócios, que representam grande parte da força de trabalho da Capital. “É um portal de acesso para que a gente possa fornecer soluções de forma gratuita, um ‘farol’ para auxiliar os negócios de Porto Alegre por meio de consultorias, mentorias de atualização, conexões, ferramentas de ajuda e iniciativas de qualificação. Renova a capacidade de superação para que esses empreendedores possam se desenvolver dentro da nova economia da cidade no pós pandemia”, explica.

O superintendente do Sebrae-RS, André Godoy, destacou que a plataforma vai proporcionar oxigênio aos pequenos negócios, fortemente atingidos pela crise. “Micro e pequenos empreendedores representam 99% das empresas do país, 55% dos empregos formais, 46% da massa salarial e 27% do PIB brasileiro. A iniciativa do Supera, de olhar para esse segmento com uma atenção muito especial, traz uma convicção de que vamos ajudar os empreendedores de Porto Alegre a superar tudo isso”, defende.

Segundo o presidente do Sindilojas de Porto Alegre, Paulo Kruse, o Supera oferece a chance “de capacitação e esperança para quem está sem”. Ele disse que o desafio da iniciativa será chegar a quem realmente necessita, e que o fato de pensar a cidade como um todo é o grande mérito do projeto. “O histórico da empresa é muito importante, mas a atitude para atualização é um diferencial. Haverá muitas oportunidades depois da pandemia para os pequenos empresários que se capacitarem para sair disso de outra maneira”, afirma.

Para a coordenadora do projeto SOS PME da Ufrgs, Daniela Brauner, a plataforma ajuda a fazer frente a diversas dificuldades encontradas pelos empresários neste momento, como a queda brusca de faturamento, a necessidade imediata de reposicionamento digital e a dificuldade de obtenção de crédito. “Essa rede de apoio vai trazer esperanças. Precisamos estender a mão e mostrar os caminhos possíveis para impactar positivamente e ajudar a recuperar a economia da cidade e do estado”.

