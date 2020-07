Porto Alegre Número de mortes no trânsito em junho em Porto Alegre é 60% maior que no ano passado

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2020

Campanhas de conscientização são realizadas constantemente pela Empresa Pública de Transporte e Circulação. Foto: Anselmo Cunha/PMPA Campanhas de conscientização são realizadas constantemente pela Empresa Pública de Transporte e Circulação. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

Mesmo com a significativa redução na circulação de pessoas em Porto Alegre, no mês de junho oito pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito na Capital. A comparação com o mesmo período do ano passado indica três mortes a mais, um aumento de 60%. A prefeitura alerta, desde abril, para o excesso de velocidade, uma das principais causas de acidente e comportamento de risco que teve aumento nas ocorrências com a diminuição de veículos nas ruas. Campanhas de conscientização são realizadas constantemente pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), mas é preciso a conscientização da população, ainda mais nesse período em que hospitais já têm sua capacidade quase no limite pelas pessoas que necessitam de atendimento em razão do coronavírus.

De janeiro a junho de 2019, foram registradas 41 mortes no trânsito da Capital. Até junho deste ano, 37, sendo que na segunda quinzena de março começaram as medidas de isolamento social. A redução média diária no fluxo de veículos foi de 29% em maio, quando houve quatro mortes em razão de acidentes de trânsito, e 21,6% em junho, quando houve aumento de 60% nas mortes. A semana utilizada para comparação é de 7 a 14 de março.

“Logo no primeiro mês em que se iniciaram as medidas de isolamento social, em março, notamos que a redução de acidentes não acompanhou a redução no fluxo, pelo contrário. Intensificamos campanhas educativas e, mesmo com a limitação presencial, em maio houve redução. Mas o número de junho é alarmante”, destaca o diretor-presidente da EPTC, Fabio Berwanger Juliano. “Apenas com a conscientização dos motoristas conseguiremos reduzir o risco. E meu apelo é esse: a responsabilidade não entra em quarentena”, completa.

Mortes no trânsito

Maio 2019 – 10;

Maio 2020 – 4.

Junho 2019 – 5;

Junho 2020 – 8.

Jan-jun 2019 – 41;

Jan-jun 2020 – 37.

