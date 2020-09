Tecnologia PlayStation 5 tem preço e lançamento revelados no Brasil

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2020

Novo console da Sony chega ao país em 19 de novembro por a partir de R$ 4.499, na versão digital. (Foto: Divulgação)

O PlayStation 5 (PS5) acaba de ganhar preço e data de lançamento no Brasil. O console chega ao País no dia 19 de novembro por R$ 4.499, na versão digital, e R$ 4.999, na edição com leitor Blu-Ray Ultra HD. A pré-venda fica disponível a partir desta quinta-feira (17), em varejistas selecionados. A Sony fez o anúncio em território nacional nesta quarta-feira (16), logo após o término do evento digital “PlayStation 5 Showcase”, em que apresentou novos games compatíveis com o console.

Entre os destaques da transmissão, estão Final Fantasy XVI, um novo God of War, Hogwarts Legacy, remake de Demon’s Souls e detalhes de Spider-Man: Miles Morales. Vale citar que os concorrentes Xbox Series X e Xbox Series S custam US$ 499 (R$ 2.609) e US$ 299 (R$ 1.563), respectivamente. No entanto, a Microsoft ainda não anunciou os preços dos videogames no Brasil.

A Sony também divulgou os preços dos acessórios que estreiam junto com o PS5. O DualSense, novo controle sem fio da marca, custa R$ 499. O headset sem fio Pulse 3D chega por R$ 599 e oferece suporte a áudio 3D, além de contar com microfones duplos com cancelamento de ruídos. Já a câmera HD, por R$ 449, possui lentes duplas de 1080p e promete transmitir imagens de alta qualidade. Por fim, o controle de mídia chega por R$ 199 e serve para facilitar a navegação por filmes e serviços de streaming.

Durante a transmissão, a empresa adicionou diversos games ao portfólio do PlayStation 5. Devil May Cry 5 Special Edition, Final Fantasy 16, Hogwarts Legacy, um novo God of War e Five Nights at Freddy’s Security Breach estão entre os destaques da conferência. Além deles, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty: Black Ops Cold War e um remake de Demon’s Souls também deram as caras no evento. Segundo a Sony, os títulos têm o preço de lançamento sugerido de R$ 249 a R$ 349 no PS5.

Vale lembrar que, em junho, a fabricante finalmente revelou o design do PS5. O modelo é construído na cor branca e conta com um formato robusto bem diferente do seu antecessor PlayStation 4 (PS4). Na época, o visual viralizou na Internet e ganhou diversos memes com críticas bem-humoradas dos consumidores sobre o novo videogame.

Em relação à ficha técnica, o aparelho possui 10,28 teraflops de processamento e SSD superrápido. Suas especificações incluem ainda uma CPU AMD exclusiva modelo Zen 2, com 3,5 GHz de capacidade. A empresa já prometeu que o PS5 será o “console mais rápido do mundo”, e também prometeu retrocompatibilidade com os jogos do PS4.

