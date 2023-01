Política Plenário do Supremo é completamente destruído por manifestantes contrários ao governo

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2023

O saguão Nobre do STF tem cadeiras, mesas, enfeites e tapetes revirados. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Imagens do ataque de manifestantes extremistas em Brasília nesse domingo (8) mostram que os bolsonaristas destruíram completamente o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). Poltronas, bancadas, sistema de incêndio e todas as estruturas foram danificadas.

Vídeos publicados nas redes sociais pelos vândalos que invadiram o Supremo mostram parte da ação deles no prédio.

No Salão Nobre, no segundo andar do STF, as imagens mostram os extremistas revirando cadeiras, mesas, enfeites e tapetes. Após quebrar os móveis, os manifestantes entram em salas e destroem tudo.

Depois, eles passam pela porta e vão para salas internas. Um extremista está com uma mangueira ligada, molhando o chão com documentos e equipamentos.

Um frigobar do STF aparece aberto, e um invasor aparece pegando alimentos enquanto outro o incentiva e debocha. Outro invasor aparece comendo biscoitos, enquanto eles comemoram e falam de alimentos e sabonetes.

Outro vídeo mostra uma sala do mesmo andar invadida. Um dos invasores tira as calças e se agacha como se fosse defecar. Ele posa para as imagens enquanto outro extremista grita e um terceiro, atrás dele, revira caixas e objetos. O extremista que filma diz que a sala é do ministro Alexandre de Moraes, mas o STF diz que nenhum gabinete dos ministros foi invadido.

STF contra terroristas

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, afirmou em nota divulgada nesse domingo (8) que a Corte “não se deixará intimidar por atos criminosos” e de “delinquentes” contrários ao estado democrático de direito.

“O STF atuará para que os terroristas que participaram desses atos sejam devidamente julgados e exemplarmente punidos”, afirmou a ministra.

A presidente do STF também informou que manteve contato com as autoridades de segurança pública, do Ministério da Justiça e do governo do Distrito Federal. E que os agentes do STF garantiram a segurança dos ministros da Corte, “que acompanharam os episódios com imensa preocupação”.

Veja a íntegra da nota a seguir: “O edifício-sede do Supremo Tribunal Federal, patrimônio histórico dos brasileiros e da humanidade, foi severamente destruído por criminosos, vândalos e antidemocratas. Lamentavelmente, o mesmo ocorreu no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. As sedes dos três poderes foram vilipendiadas.

O Brasil viveu neste domingo – 8 de janeiro de 2023 – uma página triste e lamentável de sua história, fruto do inconformismo de quem se recusa a aceitar a democracia.

Desde que o ato foi anunciado, mantive contato com as autoridades de segurança pública, do Ministério da Justiça e do Governo do Distrito Federal. Os agentes do STF garantiram a segurança dos ministros da Corte, que acompanharam os episódios com imensa preocupação.

O STF atuará para que os terroristas que participaram desses atos sejam devidamente julgados e exemplarmente punidos. O prédio histórico será reconstruído.”

