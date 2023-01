Política Polícia Federal instala gabinete de crise para coordenar ações e identificar autores dos ataques terroristas em Brasília

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2023

A PF afirmou que grupos táticos foram mobilizados de vários Estados do País para apoio às forças de segurança na capital federal. (Foto: Polícia Federal/Divulgação)

A Polícia Federal (PF) informou na noite desse domingo (8) que instalou um gabinete de crise para coordenar as ações e identificar os autores dos ataques terroristas em Brasília.

Em nota, a PF afirmou que grupos táticos foram mobilizados de vários Estados do País para apoio às forças de segurança na capital federal.

A segurança do presidente da República também será reforçada, incluindo rotas e instalações. Segundo o comunicado, ainda foi mobilizado o Grupo de Bombas e Explosivos da PF, para varreduras.

Segurança de Lula

De acordo com a PF, a segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será reforçada. Isso inclui alteração nas rotas de deslocamento e novas instalações de monitoramento no entorno do chefe do Executivo.

Lula estava em Araraquara (SP), para onde havia viajado com o intuito de vistoriar os prejuízos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade do interior de São Paulo.

Ao retornar a Brasília, foi levado para o mesmo hotel onde havia se hospedado durante o governo de transição.

O presidente assinou uma intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal por meio da Garantia da Lei e da Ordem (GLO). De acordo com o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), ao menos 400 pessoas foram presas após as invasões. O grupo protestava contra o resultado das eleições e a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

