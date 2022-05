Celebridades Pneu estourado pode ter causado o acidente com o ônibus de dupla sertaneja, afirma Polícia Rodoviária Federal

Por Redação O Sul | 7 de maio de 2022

O acidente aconteceu por volta das 10h30min, no km 402,2 da pista, no sentido São Paulo (SP). Foto: Reprodução O acidente aconteceu por volta das 10h30min, no km 402,2 da pista, no sentido São Paulo (SP). (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um pneu estourado pode ter sido a causa do acidente com o ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro, que deixou seis mortos na manhã deste sábado (7), entre eles Aleksandro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por conta do ocorrido, o motorista perdeu o controle do veículo, que tombou no canteiro central da rodovia Régis Bittencout, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo. Ainda segundo a PRF, o problema ocorreu no pneu dianteiro esquerdo.

Aleksandro foi a única das seis vítimas fatais a ter o nome divulgado. A dupla, Conrado, sofreu ferimentos leves e está hospitalizado junto com outros 11 membros da equipe.

O ônibus vinha de Tijucas do Sul (PR) e tinha como destino a cidade de São Pedro (SP). A PRF alega que 19 pessoas estavam listadas entre os passageiros.

Entenda o caso

O acidente aconteceu por volta das 10h30min, no km 402,2 da pista, no sentido São Paulo (SP). De acordo com a Arteris, concessionária que administra o trecho, há registro de 4km de congestionamento na pista sentido Curitiba e 2km no sentido São Paulo. Ainda de acordo com a concessionária, uma faixa da pista e o canteiro central foram interditados.

Segundo Cassuce, o veículo saiu de Tijucas do Sul (PR), onde a dupla fez um show na sexta-feira (6), e seguia com destino para São Pedro (SP), onde havia um show agendado para este sábado, mas o evento foi cancelado.

Carreira

A primeira formação da dupla estourou em 2009, quando lançou seu terceiro CD pela gravadora Som Livre, com a faixa “Certos Detalhes”, em parceria com o cantor Luan Santana.

A gravação do primeiro DVD foi durante um show em 2012, no Paraná. Em 2014, lançaram um novo CD, e o destaque foi o single Lobos. O trabalho foi gravado em Curitiba com outros sucessos da dupla sertaneja.

Já em 2017, a dupla lançou um de seus maiores sucessos, “Põe no 120”, que foi uma das músicas mais tocadas nos rodeios de Barretos, cidade que é referência das festas de peões de boiadeiro.

Atualmente, com a nova formação, a dupla já soma mais de 1 milhão de visualizações no YouTube. com o sucesso “Tereré e Narguilé”. O projeto ainda conta com outras músicas inéditas e inclui regravações, como “Vidas Divididas” e “Põe no 120”.

