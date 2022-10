Brasil Pneus de aeronave estouram durante pouso em Congonhas

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2022

A aeronave saiu às 12h16 de Foz do Iguaçu (PR) e aterrissou no aeroporto paulistano por volta das 13h30. Não houve feridos Foto: Divulgação/Prefeitura de São Paulo A aeronave saiu às 12h16 de Foz do Iguaçu (PR) e aterrissou no aeroporto paulistano por volta das 13h30. Não houve feridos. (Divulgação/Prefeitura de São Paulo) Foto: Divulgação/Prefeitura de São Paulo

Um acidente com um avião fechou uma das pistas do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na tarde deste domingo (9). Uma aeronave particular, de pequeno porte, teve os pneus estourados ao pousar por volta das 13h30.

A aeronave ainda está na pista, que foi interditada e deve ser liberada às 15h30. Voos de outros estados com pouso em Congonhas estão sendo afetados com atrasos e cancelamentos. Mais detalhes podem ser conferidos no site do aeroporto e nos sites das companhias aéreas.

De Foz do Iguaçu

Segundo informações, a aeronave saiu às 12h16 de Foz do Iguaçu, no Paraná. Trata-se de um jato particular, pertencente a uma empresa do setor de construção civil, sem autorização para táxi aéreo.

Congonhas

O aeroporto, que é um dos maiores do país, tem cerca de 225 voos por dia e só realiza voos nacionais. No entanto, há uma expectativa de expansão do aeroporto, concedido à empresa espanhola Aena, em agosto. Com as reformas, possivelmente a internacionalização do terminal paulistano vai sair nos próximos anos.

