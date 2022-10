Mundo Putin chama explosão de ponte da Crimeia de terrorismo e acusa Ucrânia de ter planejado ataque

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2022

Comitê de Investigação da Rússia apresentou as conclusões de um inquérito sobre a explosão que destruiu parte da ponte Foto: Reprodução/Twitter Comitê de Investigação da Rússia apresentou as conclusões de um inquérito sobre a explosão que destruiu parte da ponte. (Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse no domingo (9) que a explosão em uma importante ponte que liga a Crimeia ao território russo foi um ato terrorista planejado pelos serviços especiais ucranianos.

“Não há dúvida. Este é um ato de terrorismo destinado a destruir infraestrutura civil criticamente importante”, disse Putin em um vídeo no canal do Kremlin no Telegram. “Isso foi planejado, executado e ordenado pelos serviços especiais ucranianos.”

Putin estava se reunindo com Alexander Bastrykin, chefe do Comitê de Investigação da Rússia, que apresentou as conclusões de um inquérito sobre a explosão e o incêndio que destruiu parcialmente a ponte no sábado (8).

