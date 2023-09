Geral Pobres nos Estados Unidos atrasam contas, se endividam e comem menos

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2023

Pessoas fazem fila em banco de alimento em Boston, nos EUA. (Foto: Reprodução)

Uma parcela crescente da população de baixa renda dos Estados Unidos está com aluguel atrasado e dificuldades para comprar comida, em mais um sinal de estresse financeiro na economia.

Entre as famílias inscritas no programa de assistência alimentar do governo, 42% pularam refeições em agosto e 55% comeram menos porque não tinham dinheiro para comprar comida, mais que o dobro da parcela do ano passado, de acordo com um relatório da Propel, uma desenvolvedora de software de benefícios sociais nos EUA.

As famílias que recebem o auxílio, uma espécie de Bolsa Família, normalmente têm renda igual ou inferior à linha de pobreza, que nos EUA é de US$ 30.000 por ano para um lar de quatro pessoas.

Cortes de serviços

Os dados também destacam que as famílias estavam em situação pior em agosto do que há apenas um mês. Desde julho, uma parcela crescente de famílias de baixa renda sofreu cortes de serviços como eletricidade porque não conseguiu pagar as contas, ou não conseguiu pagar o aluguel. Mais de dois terços dos entrevistados que recebem o auxílio do governo disseram ter algum tipo de dívida.

A economia dos EUA “vai bem, mas há muitas dificuldades enfrentadas por pessoas com renda mais baixa neste momento”, disse Justin King, diretor de políticas da Propel. “Houve muitos cortes de benefícios este ano e estamos vendo o impacto” desses cortes agora, disse.

Erosão nas finanças

O relatório se soma a outros dados recentes que indicam uma erosão nas finanças e no sentimento dos consumidores, especialmente entre as famílias com renda mais baixa, com um mercado de trabalho mais fraco, menos poupança e auxílio da pandemia que venceram.

Uma pesquisa da agência de censo dos EUA mostrou que mais de um terço dos entrevistados em agosto considera muito ou relativamente difícil pagar por bens básicos, um aumento em relação a julho.

Confiança do consumidor

A confiança do consumidor recusou para uma mínima de três meses em agosto, principalmente entre quem ganha menos de US$ 25.000 por ano, segundo dados do Conference Board publicados na terça-feira.

Os dados da Propel são baseados em uma pesquisa com 2.846 usuários de sua rede de mais de 5 milhões de usuários, realizada nas duas primeiras semanas de agosto. As informações são da agência de notícias Bloomberg.

