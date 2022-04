Política Podemos avalia lançar general Santos Cruz como pré-candidato à Presidência da República

26 de abril de 2022

Santos Cruz foi ministro da Secretaria de Governo e acabou demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Santos Cruz foi ministro da Secretaria de Governo e acabou demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Podemos avalia a possibilidade de lançar o general Carlos Alberto dos Santos Cruz como pré-candidato à Presidência da República. O rumo do partido na eleição será discutido em reunião em Brasília, marcada para esta quarta-feira (27). Santos Cruz colocou o nome dele “à disposição” do partido para o posto.

Santos Cruz foi ministro da Secretaria de Governo e acabou demitido pelo presidente Jair Bolsonaro, após cinco meses no cargo por divergências com o chamado “gabinete do ódio”, responsável pela comunicação do Palácio do Planalto nas redes sociais.

O general é agora citado, nos bastidores, como favorito para assumir a vaga de candidato à sucessão de Bolsonaro, após a saída do ex-juiz Sérgio Moro do Podemos. Moro entrou no Podemos em novembro do ano passado, mas deixou o partido quatro meses depois para se filiar ao União Brasil. O problema é que o União Brasil – resultado da fusão entre o DEM e o PSL – não quer Moro na corrida ao Planalto.

O ex-procurador Deltan Dallagnol e o senador Alvaro Dias também são lembrados como possíveis presidenciáveis, mas os dois pretendem concorrer, respectivamente, a vagas na Câmara dos Deputados e no Senado, pelo Paraná.

