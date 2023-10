Geral Polêmica no México: ator que interpretou Kiko na série “Chaves” é criticado por fazer propaganda contra a imigração ilegal nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2023

Contratado pelo governo dos EUA, o ator Carlos Villagrán, que interpretou o Kiko na série mexicana, voltou ao personagem. (Foto: Reprodução)

Kiko, o famoso personagem da série “Chaves”, está protagonizando uma polêmica campanha dos Estados Unidos no México contra a imigração ilegal. Contratado pelo governo dos EUA, o ator Carlos Villagrán, que interpretou o Kiko na série mexicana, voltou ao personagem em um vídeo divulgado pela embaixada norte-americana no México.

No vídeo, Kiko pede a seus compatriotas que não tentem entrar nos Estados Unidos de forma ilegal. A campanha é uma tentativa de Washington de diminuir os altos índices de entrada de imigrantes pela fronteira do México, que vêm batendo recordes.

“Olá, amigos. Primeiro de tudo: Calem-se, calem-se, calem-se, vocês me deixam loucos! Tenho algo muito importante para dizer: não cruzem a fronteira dos Estados Unidos, porque seu pai, sua mãe, seu tio, seu cachorro, seu gato, seu periquito, todo mundo pode estar em perigo. O melhor é cruzar (a fronteira) de forma legal. Vamos lá. Se você fizer isso (cruzar de forma legal), aí sim vou gostar de você”.

Críticas nas redes sociais

A mensagem angariou uma série de críticas por parte de mexicanos. Pelas redes sociais, muitos chamaram Villagrán de insensível às crises econômicas e políticas que vivem muitos de seus compatriotas e outros latino-americanos que tentam entrar nos EUA pelo México.

Usuários de redes sociais também acusaram Villagrán, atualmente com 79 anos, de “entrar no personagem”. Em “Chaves”, Kiko é o “menino rico” da vila, quase sempre alheio aos problemas das crianças pobres, como Chaves, que vive dentro de um barril.

Na segunda-feira (2), o presidente do México, Andres Manuel López Obrador, afirmou que cerca de 10 mil pessoas chegaram por dia à fronteira entre os EUA e o México só na semana passada.

Vídeo contra coiotes

Outro vídeo, divulgado dias antes também pela Embaixada dos EUA no México, mostra outra mensagem do personagem de Kiko, desta vez contra os traficantes de pessoas que são pagos para coordenar as perigosas viagens ilegais pelas fronteiras – os chamados coiotes.

No vídeo, Kiko aparece brincando com um caminhão e um carro de brinquedo. Ele faz com que os dois se choquem, simulando um acidente entre veículos, e diz:

“O papo furado dos coiotes sempre vai te deixar na mão”.

É frequente que pessoas que contratam os coiotes sejam enviadas aos EUA dentro de caminhões que cruzam a fronteira. Em maio, a polícia do México encontrou 175 migrantes dentro da caçamba de um veículo, que foi vistoriado na fronteira sul do país – há um movimento grande de tráfico de pessoas de países da América Latina até o México e, de lá, aos EUA. As informações são do portal de notícias G1.

2023-10-03

2023-10-03