Ação voluntária para crianças reúne cerca de 1,5 mil atingidos por enchentes no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2023

Hub Franchising do Sul, Criamigos e Ateliê Prateado coordenaram atividades em Encantado e Lajeado. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O final de semana foi de muito carinho e sorrisos no Vale do Taquari. Cerca de 1,5 mil crianças e pais, todos de famílias atingidas pelas enchentes na região, puderam passar algumas horas de relaxamento e diversão nas cidades de Encantado e Lajeado. Voluntários foram ainda até áreas mais remotas de Roca Sales a fim de dar atenção também a quem não teve condições de se deslocar.

A ação “Espalhando Amor” foi organizada pela Criamigos, pelo Hub Franchising do Sul e pelo Ateliê Prateado, e teve como destaque a distribuição de ursos de pelúcia para crianças de 2 a 12 anos, além de um momento de escuta, para ouvir o que as crianças tinham a contar.

Durante as atividades, totalmente gratuitas, ocorreram oficinas de apoio emocional para os adultos coordenadas pela Médicos Sem Fronteiras. Já com as crianças, foram confeccionados cartazes para que pudessem manifestar seus sentimentos em relação aos fatos das últimas semanas, bem como seus sonhos de futuro. Ainda foi realizada a Cerimônia da Vida, para que os pequenos criassem uma ligação afetiva com os bichinhos de pelúcia.

“Só podemos agradecer a todo o apoio de patrocinadores, apoiadores e voluntários nessa ação tão importante para as pessoas que foram atingidas pelo ciclone. Foram momentos emocionantes e cheios de empatia e significado”, destaca Antonio Carlos Diel, do Hub Franchising do Sul.

Fundadora da Criamigos, Natiele Krassmann Silveira conta que a ideia foi proporcionar momentos especiais para os pequenos que sofreram com as perdas. “As crianças que passaram por isso estão com roupas, calçados e brinquedos que já eram de outras crianças. Pensamos em dar a elas um brinquedo próprio, novo, com perfume, roupinha e embalagem. Isso é pertencimento”, detalha. “Trabalhamos na Criamigos com memória afetiva, e essa foi a maior sensação que criamos neste evento. Nosso principal objetivo, de oferecer carinho e atenção, foi alcançado.”

O Ateliê Prateado também foi parte fundamental na ação. Enio Bergamaschi, diretor do espaço, ressalta que a ação foi uma oportunidade de escutar, documentar e amplificar a voz das crianças sobre a tragédia, e também de ouvir o que desejam para o seu mundo a partir de agora.

