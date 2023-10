Acontece UniSuper investe R$ 2 milhões na ampliação de unidade em Canoas

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Reinaugurada no final de setembro, loja da Rua Dr. Nelson Paim Terra, agora conta com 1.400 m2. Foto: Divulgação Reinaugurada no final de setembro, loja da Rua Dr. Nelson Paim Terra, agora conta com 1.400 m2. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após 45 dias de reforma, a Rede UniSuper reinaugurou, no final de setembro, a loja do bairro Rio Branco, em Canoas. A unidade, localizada na Rua Dr. Nelson Paim Terra, 934, foi totalmente remodelada para receber os clientes com mais conforto, praticidade e conveniência.

A ampliação da loja foi possível a partir da aquisição do novo terreno vizinho ao prédio no valor de R$ 1 milhão. O investimento total, incluindo a reforma que deixou a unidade com 1.400 m² – sendo 1.000 m² destinados à área de vendas – foi de R$ 2 milhões.

Além da padronização da fachada, reforma do piso e do forro e modernização dos equipamentos, a loja ganhou 50 vagas de estacionamento, quatro self checkouts, rotisseria e adega.

“Essa reformulação faz parte do planejamento de expansão e de padronização do layout das nossas lojas. Com essa mudança, que atualizou desde a infraestrutura até a identidade visual, vamos melhorar ainda mais o atendimento aos nossos clientes”, afirma o presidente da Rede UniSuper, Sandro Formenton.

Sobre a Rede UniSuper

A Rede UniSuper foi criada no ano 2000 a partir da união de um grupo de empresas familiares gaúchas que sempre atuaram no ramo de supermercados.

Em 2021, após um processo de fusão e reorganização societária, cinco famílias deste grupo, que detinham o controle acionário, unificaram as suas operações para dar origem a uma única companhia.

A Rede UniSuper conta, hoje, com mais de dois mil funcionários que trabalham nas suas 22 lojas próprias e em 17 operações licenciadas localizadas em 12 cidades gaúchas.

Consolidada como uma rede muito próxima ao mercado gaúcho, a UniSuper oferece preço justo e atendimento diferenciado, tendo a qualidade e a variedade de produtos como as suas marcas registradas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/unisuper-investe-r-2-milhoes-na-ampliacao-de-unidade-em-canoas/

UniSuper investe R$ 2 milhões na ampliação de unidade em Canoas

2023-10-02