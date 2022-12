Esporte Polêmicas fora de campo alimentam fama de “bad boy” de Mbappé

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

O atacante ganhou manchetes no último jogo do time antes da pausa para a Copa do Mundo. Foto: Divulgação/Fifa

Artilheiro da Copa do Mundo, com cinco gols marcados em quatro partidas, o francês Kylian Mbappé atrai fora de campo quase a mesma atenção que recebe quando está em ação nos gramados.

Aos 23 anos, Mbappé tornou-se em outubro o jogador mais bem pago do mundo, segundo a revista “Forbes”, com ganhos estimados em US$ 128 milhões na atual temporada. Foi a primeira vez em nove anos que nem Messi nem Cristiano Ronaldo encabeçaram a lista de maiores rendimentos entre os atletas do futebol.

A ascensão dos ganhos de Mbappé se deve especialmente ao seu novo contrato com o Paris Saint-Germain, renovado em maio deste ano e válido até 2025. O novo acordo do atacante com o clube se tornou também mais um ingrediente capaz de alimentar intrigas envolvendo Mbappé nos vestiários da equipe.

Há na mídia francesa publicações que afirmam existir uma divisão entre um grupo de jogadores liderado pelos sul-americanos Neymar e Messi e outro de falantes da língua francesa, com Mbappé e o marroquino Hakimi (seu melhor amigo no time) à frente.

Em agosto deste ano, o camisa 7 do PSG teve desentendimento público com Neymar em torno de quem seria o responsável pelas cobranças de pênalti da equipe. No mês seguinte, a emissora de TV francesa Canal+ flagrou Mbappé reclamando do brasileiro por “não passar a bola para ele”. Pouco antes, em uma partida contra o Montpellier, o camisa 7 foi criticado por desistir de correr em um contra-ataque do PSG por não ter recebido um passe na origem da jogada.

Os problemas de relação do jovem francês não se restringem apenas aos colegas dentro de campo. Mbappé já foi advertido pelo técnico português Leonardo Jardim nos tempos em que vestia as cores do Mônaco. Já no PSG, foi punido pelo treinador alemão Thomas Tuchel por recorrentes atrasos em compromissos da equipe.

O atacante também ganhou manchetes no último jogo do time antes da pausa para a Copa do Mundo, quando foi flagrado fazendo provocação a um adversário com a mão na genitália depois de uma vitória pelo Campeonato Francês.

Já no Catar, Mbappé voltou a ter o nome comentado por se negar a dar entrevistas a jornalistas, o que pode render uma multa à Federação Francesa de Futebol. O jogador disse que pagará sozinho a fatura, caso ela chegue.

Não virá também a ser o primeiro atrito entre o atacante e a entidade máxima do futebol francês. Em 2021, Mbappé perdeu um pênalti na eliminação da França da Eurocopa para a Suíça. O jogador sofreu insultos racistas de torcedores nas redes sociais e ameaçou não voltar a vestir a camisa azul, alegando que não recebeu o devido apoio da federação. Depois de conversas com os cartolas do país, voltou atrás de sua decisão.

Mbappé também foi alvo de xingamentos racistas de torcedores adversários nesta Copa do Mundo, além de ter ouvido insultos transfóbicos durante a competição. As ofensas têm como inspiração suposto affair do jogador com a modelo francesa Ines Rau, uma mulher trans. Flagrados juntos por paparazzi europeus, nenhum dos dois nunca se manifestou a respeito da suposta relação.

