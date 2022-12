Esporte Alex Sandro treina com bola e pode reforçar Seleção Brasileira contra a Croácia

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

o defensor continua fazendo trabalhos específicos à parte. Foto: Lucas Figueiredo/CBF o defensor continua fazendo trabalhos específicos à parte. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Desfalque do Brasil nos últimos dois jogos da Copa do Mundo, em razão de uma lesão muscular no quadril, o lateral-esquerdo Alex Sandro voltou a treinar com bola nesta quarta-feira (7) e pode reforçar a Seleção no jogo contra a Croácia, pelas quartas de final, na sexta (9). O retorno ainda não é certo porque, embora tenha participado de atividades com o grupo, o defensor continua fazendo trabalhos específicos à parte. Ele não esteve envolvido em trabalhos com choque e impactos mais forte.

Alex Sandro se lesionou durante a vitória por 1 a 0 sobre a Suíça, há pouco mais de uma semana, na segunda rodada da fase de grupos. Existia a expectativa de que o jogador não demorasse muito para se recuperar, mas ele teve que ficar de fora das últimas duas partidas, contra Camarões, ainda na primeira fase, e Coreia do Sul, nas oitavas de final.

Caso o lateral-esquerdo seja liberado para jogar na sexta-feira, Tite verá chegar ao fim a série de problemas físicos que o atrapalhou nos últimos dias. Ele não conseguiu repetir a escalação da linha defensiva em nenhum jogo até agora, pois, antes da lesão de Alex Sandro, o lateral-direito titular Danilo também se lesionou. Recuperado, Danilo voltou contra a Coreia do Sul, mas foi escalado na esquerda, e Militão jogou na direita.

O duelo com os coreanos também marcou o retorno de Neymar, por isso não há mais nenhum jogador lesionado no grupo que continua no Catar. Alex Telles e Gabriel Jesus, que tiveram lesões mais sérias, já deixaram o país árabe e estão se tratando com o auxílio de seus clubes.

Telles se apresentou ao Sevilla e já começou a tratar a lesão que sofreu no joelho direito. Jesus, por sua vez, também lesionou o joelho direito, mas seu caso foi mais grave, tanto que passou por uma cirurgia na terça-feira. Recebeu alta nesta quarta e deve iniciar, nos próximos dias, o processo de recuperação nas dependências do Arsenal.

Escalação

Uma possível escalação do Brasil para enfrentar a Croácia tem: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro (Éder Militão); Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vinícius Júnior.

