Por Redação O Sul | 12 de junho de 2020

O evento, denominado Jantar dos Solteiros, era realizado em Alvorada Foto: Polícia Civil/Divulgação

Após denúncia anônima, a Polícia Civil, a Brigada Militar e a Guarda Municipal de Alvorada encerraram, no final da noite de quinta-feira (11), uma festa clandestina no município da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Cerca de 60 pessoas participavam do evento, denominado Jantar dos Solteiros, na rua Santa Cruz, no bairro Formoza. O ingresso custava R$ 12 e dava direito a comida e bebida na véspera do Dia dos Namorados. A festa havia começado às 21h.

A organizadora do evento clandestino foi conduzida até a delegacia para o registro de termo circunstanciado. Devido à pandemia de coronavírus, aglomerações estão proibidas no Rio Grande do Sul.

