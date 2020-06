Polícia Traficante foragido da Justiça é preso com quase 290 quilos de maconha no litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A droga seria levada para Porto Alegre Foto: PRF/Divulgação A droga seria levada para Porto Alegre. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem – já condenado por tráfico internacional de drogas – transportando novamente um carregamento de maconha na BR-101, em Torres, no Litoral Norte gaúcho.

O criminoso, de 28 anos, estava em um Fiat Freemont com placas de Içara (SC), que trafegava em direção a Porto Alegre. No porta-malas do veículo, os policiais encontraram 287 quilos de maconha.

O bandido, natural de Pomerode (SC), estava foragido. Ele disse aos agentes que pegou o veículo e a droga em Florianópolis (SC) e os levaria até a Capital gaúcha. O traficante receberia R$ 7 mil pelo transporte.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Polícia