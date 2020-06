Mundo Nave Starship vira prioridade da SpaceX

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2020

A Starship foi apresentada ao público no ano passado Foto: Divulgação

Depois de fazer história enviando a nave Crew Dragon ao espaço, a empresa norte-americana SpaceX já redefiniu suas prioridades e está pronta para o próximo passo. Trata-se da decolagem da nave Starship, o modelo apresentado pela empresa para ser usado comercialmente, ou seja, que levará as pessoas comuns para viagens interespaciais.

Essa informação ficou clara em um e-mail corporativo privado, mas ao qual o veículo de imprensa CNBC teve acesso. Na mensagem, o dono da SpaceX, Elon Musk, pediu aos seus subordinados que tratassem a Starship como prioridade máxima, a não ser em caso de possíveis problemas que dificultariam o retorno da aeronave Crew Dragon. Isso porque, mesmo que a viagem tenha dado certo e os dois astronautas estejam no espaço, a empresa ainda é responsável do retorno seguro deles à Terra.

No e-mail, Elon Musk também pede que os trabalhos com a nova nave sejam acelerados. Os protótipos da Starship estão sendo testados frequentemente, a cada 15 dias, mostrando que o seu desenvolvimento já está sendo muito rápido. A expectativa da empresa é de que os primeiros voos orbitais possam ocorrer ainda neste ano.

A Starship foi apresentada ao público no ano passado. A nave foi montada em um evento para a imprensa e convidados especiais, mas apenas a parte externa, sem o mecanismo responsável pelos voos. A ideia de Elon Musk é que, depois que os testes com o modelo obtiverem êxito, seja fabricada uma frota da nave, podendo iniciar os programas de turismo espacial. Além disso, Musk sonha mais alto: ele pensa até em colonizar o planeta Marte.

Mesmo estando distante, o empresário acredita que seja possível a colonização, já que a Starship promete reduzir muito os custos com uma viagem espacial. Musk afirmou que cada voo para Marte não custará mais do que 2 milhões de dólares – valor muito alto à primeira vista, mas que é baixo em comparação a outras aeronaves. Além disso, a capacidade para levar 100 passageiros também facilitaria o processo.

O modelo possui 50 metros de altura e 9 metros de diâmetro. Porém, para atingir a órbita, é necessário que a Starship seja acoplada a outro foguete, o Super Heavy, que possui mais de 5 mil toneladas e 68 metros de altura. A ideia da empresa é que cada Starship possa realizar quatro voos diários, enquanto a SuperHeavy poderá operar 20 vezes ao dia.

O certo desespero demonstrado por Musk no e-mail é motivado por uma série de fracassos nos testes recentes com o novo modelo da aeronave. Entre vários protótipos testados, ocorreram diversas explosões devido a falhas estruturais. Para Elen Gonçalves, editora do TechReviews, ainda é cedo para analisar o quanto todas essas falhas nos testes comprometerão a imagem da empresa, mas é evidente que cada vez mais as ressalvas aumentam, podendo afastar os possíveis clientes interessados no futuro.

