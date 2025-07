Mundo Presidente da França é ignorado por primeira-dama ao desembarcar em Londres

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Primeira-dama da França ignora ajuda do presidente Macron ao descer de avião. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Durante a chegada oficial ao Reino Unido na terça-feira (8), a primeira-dama da França, Brigitte Macron, protagonizou uma cena que repercutiu na imprensa internacional. Ao desembarcar em Londres, diante do príncipe William e da princesa Kate, ela ignorou a mão estendida do presidente Emmanuel Macron.

O comportamento ocorre semanas após ela ser flagrada empurrando o rosto do marido durante outra viagem oficial.

Vestida de branco, Brigitte preferiu segurar o corrimão da escada do avião, ignorando a mão estendida de Macron, na chegada do casal francês ao Reino Unido para uma visita de Estado. Após o encontro com os príncipes, ela permaneceu em silêncio e focada no celular ao entrar no carro oficial.

Durante o desfile, Brigitte acenou para o público por Windsor. Já Macron seguiu em outra carruagem ao lado do rei Charles III. O casal participou de um almoço e de um banquete oficial no Castelo de Windsor – parte da primeira visita de Estado de um presidente francês ao Reino Unido desde 2008.

O episódio reviveu um incidente recente em que a primeira-dama empurrou o rosto de Macron com as duas mãos durante a chegada ao Vietnã. Na ocasião, o presidente minimizou a cena como uma “brincadeira entre o casal”, mas o gesto gerou debates na imprensa francesa, com manchetes questionando se foi um “tapa ou uma discussão”

Quem é Brigitte Macron?

Brigitte Marie-Claude Macron tem 72 anos, é Mestre em Letras e ex-professora de francês e latim. Natural de Amiens, no norte da França, ela nasceu em 13 de abril de 1953, na mesma cidade natal de Emmanuel Macron, em uma família próspera que dirigia um conhecido negócio local de pastelaria e chocolate.

Brigitte conheceu Macron aos 39 anos, quando lecionava em uma escola jesuíta em Amiens. À época, Emmanuel era colega de classe de Laurence, filha do meio de Brigitte. Ele se aproximou da professora quando recebeu a tarefa de encenar uma peça de teatro chamada “Jacques e seu Amo”, do escritor tcheco Milan Kundera.

Ela concordou rapidamente quando ele lhe pediu que o ajudasse a trabalhar em um roteiro e, assim, os dois começaram a construir um vínculo.

“Quando tinha 17 anos, Emmanuel me disse ‘faça o que você fizer, eu vou me casar com você'”, contou Brigitte Macron à revista Paris Match, em 2017.

Macron e Brigitte se casaram em 2007 e decidiram não ter filhos. Ela é avó de dez netos do primeiro casamento. Desde então, a antiga professora se tornou a principal guia do economista, participando de reuniões governamentais desde ele ainda era ministro, ajudando nos discursos e colaborando em seu programa de governo. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/presidente-da-franca-e-ignorado-por-primeira-dama-ao-desembarcar-em-londres/

Presidente da França é ignorado por primeira-dama ao desembarcar em Londres

2025-07-09