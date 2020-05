Ciência Nave Dragon Crew da SpaceX chega à Estação Espacial Internacional

Dois astronautas da Nasa estão na espaçonave Foto: Nasa/Reprodução Dois astronautas da Nasa estão na espaçonave. (Foto: Nasa/Reprodução) Foto: Nasa/Reprodução

A nave Dragon Crew, com dois astronautas da Nasa a bordo, chegou neste domingo (31) na ISS (Estação Espacial Internacional). O acoplamento da nave aconteceu às 11h16 (horário de Brasília). Esta é a primeira viagem tripulada dos Estados Unidos em nove anos.

A SpaceX, do magnata Elon Musk, agora é a primeira empresa privada a entrar em órbita. O lançamento do foguete da SpaceX, aconteceu no sábado (30) do Cabo Canaveral, na Flórida.

Quem são os astronautas?

Os astronautas Douglas Hurley e Robert Behnken foram os escolhidos para tripular a missão e viajar até a Estação Espacial Internacional.

Behnken e Hurley são astronautas da Nasa desde 2000 e já foram ao espaço duas vezes em ônibus espaciais. Estão entre os membros mais experientes da equipe da agência, segundo a BBC, e foram treinados como pilotos de testes (o que tem sido crucial para preparar a nova aeronave).

Hurley, de 53 anos, já passou 28 dias e 11 horas no espaço, e Behnken, de 49, acumula 29 dias e 12 horas, incluindo 37 horas de caminhada espacial (fora do veículo ou da estação).

Ambos têm esposas astronautas: Behnken é casado com a oceanógrafa e engenheira aeroespacial Megan McArthur, que tem quase 13 dias de missões no espaço, segundo a Nasa. Já Hurley é casado com a ex-astronauta da agência Karen Nyberg, engenheira com 180 dias de missões espaciais.

