Rio Grande do Sul Caminhão com cerca de 200 quilos de pasta base de cocaína é apreendido em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 31 de Maio de 2020

O motorista do caminhão, emplacado em Campo Mourão, cidade paranaense, não soube informar o destino do material Foto: PRF/Divulgação O motorista do caminhão, emplacado em Campo Mourão, cidade paranaense, não soube informar o destino o destino do material. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Uma ação conjunta da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da PF (Polícia Federal) terminou com a apreensão de um caminhão carregado com cerca de 200 quilos de pasta base de cocaína em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Segundo informações da ocorrência, o veículo trafegava na rodovia BR 116.

O motorista do caminhão, emplacado em Campo Mourão, cidade paranaense, não soube informar o destino do material. Na abordagem, após localizar indícios de modificação na carroceria do semirreboque, os agentes federais desmontaram o assoalho do veículo e localizaram 188 tabletes de pasta base de cocaína.

O condutor, de 49 anos, foi preso e encaminhado, com a droga e o veículo, para a delegacia da Polícia Federal em Caxias do Sul.

