Mundo Texas procura 173 desaparecidos após chuvas; número de mortes chega a 119

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2025

Equipes de resgate seguem na busca por desaparecidos no Estado. (Foto: Reprodução)

O número de mortes causadas pelas enchentes que atingiram o Texas, nos Estados Unidos, desde sexta-feira passada aumentou para 119 nessa quarta-feira (9), segundo autoridades locais. Outras 173 pessoas seguem desaparecidas, afirmou o governador do Estado, Greg Abbott, de acordo com o jornal The New York Times.

O presidente Donald Trump afirma que visitará as regiões afetadas nesta sexta-feira (11).

As inundações, que começaram de forma repentina no feriado de 4 de julho, atingiram de forma majoritária seis condados (regiões dentro de um estado nos EUA) do Texas. A origem das enchentes foram chuvas torrenciais que elevaram em 9 metros o nível do Rio Guadalupe em apenas duas horas, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS).

As autoridades do condado de Kerr, o mais afetado, anunciaram ter localizado novos corpos na terça – só nesse condado ocorreram 95 das mais de 100 mortes registradas no total, com 161 desaparecidos.

O restante dos mortos está distribuído em outros condados vizinhos a Kerr: são sete em Travis, sete em Kendall, cinco em Burnet, dois em Williamson e um em Tom Green.

Na terça, o governador do Texas, Greg Abbott, afirmou que cinco meninas e uma monitora do Camp Mystic, o acampamento para meninas cristã que foi “engolido” pelas enchentes, seguiam desaparecidas.

A direção do acampamento de verão cristão Camp Mystic chamou as enchentes de “tragédia inimaginável” e confirmou na segunda-feira as mortes de 27 meninas e monitoras.

O governo do Estado classificou o desastre como uma das piores inundações da história recente do Texas.

O que aconteceu no Texas? Uma série de enchentes repentinas atingiu a região central do Texas entre a noite de quinta-feira (3) e a madrugada de sexta passada, durante o feriado de Independência dos EUA.

Chuvas torrenciais provocaram o transbordamento do Rio Guadalupe, um dos principais rios do estado. O volume das chuvas ultrapassou 250 mm em algumas áreas, mais do que o dobro do previsto.

A tragédia pegou moradores e turistas de surpresa em municípios do chamado Texas Hill Country, região montanhosa e turística a noroeste de San Antonio. A força das águas destruiu pontes, arrastou veículos e devastou áreas residenciais, além de acampamentos de verão.

Segundo autoridades locais, trata-se de uma das enchentes mais letais da história recente do estado. O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou estado de desastre e autorizou o envio de ajuda federal.

Onde fica a área inundada? As enchentes afetaram diversos condados da região central do Texas, com epicentro no condado de Kerr. O Rio Guadalupe, que corta a região, teve papel central na tragédia.

O rio passa por cidades como Hunt, Ingram e Kerrville — todas fortemente atingidas. A área faz parte do Texas Hill Country, uma zona de colinas e morros conhecida por sua beleza natural e por abrigar acampamentos de verão centenários.

Apesar de ser um destino turístico, o Texas Hill Country também é considerado um “corredor de enchentes” por especialistas. Quando chove, a água não penetra no solo rochoso da região, escorrendo rapidamente pelas encostas até os rios. O acúmulo repentino transforma córregos tranquilos em torrentes violentas.

O diretor de uma fundação comunitária local, Austin Dickson, explicou que esse padrão torna a região especialmente vulnerável a eventos como o da última semana.

