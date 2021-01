Porto Alegre Polícia apreende grande quantidade de drogas e armas de facção em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2021

Houve a apreensão de 12 quilos de cocaína, 12 quilos de maconha, um quilo de crack, R$ 87,7 mil em dinheiro, 344 munições, um fuzil e uma pistola, entre outros Foto: Brigada Militar/Divulgação Houve a apreensão de 12 quilos de cocaína, 12 quilos de maconha, um quilo de crack, R$ 87,7 mil em dinheiro, 344 munições, um fuzil e uma pistola, entre outros. (Foto: Brigada Militar/Divulgação) Foto: Brigada Militar/Divulgação

A BM (Brigada Militar) apreendeu farta quantidade de drogas e de dinheiro, além de armamento e munição, durante uma operação do 1º Batalhão de Polícia de Choque (1º BPCh) deflagrada entre a noite de terça-feira (05) e madrugada desta quarta-feira (06) em Porto Alegre. Dois traficantes foram presos na Zona Sul da Capital. A ação foi um duro golpe para uma facção criminosa que atua na região.

O efetivo do 1º BPChq apreendeu cerca de 12 quilos de cocaína, outros 12 quilos de maconha e em torno de um quilo de crack, além de R$ 87,7 mil em dinheiro oriundo do narcotráfico.

Os policiais militares recolheram ainda 344 munições de vários calibres, um fuzil calibre 556, uma pistola calibre 380, sete carregadores de armas, três balanças de precisão, dois telefones celulares, uma máquina de cartão de crédito, duas maletas e duas tesouras, entre outros objetos.

O flagrante foi possível após o recebimento de uma denúncia de que o integrante da facção criminosa vinha transportando carregamentos de entorpecentes, bem como armas, munições e altas quantias em dinheiro, com grande frequência e diariamente.

Em um apartamento de um bloco de um condomínio residencial na avenida Juca Batista, no bairro Cavalhada, a tropa do 1º BPChq abordou o suspeito, que possui extensa ficha criminal e faz parte da facção. Inicialmente, ele negou qualquer coisa. Nas buscas, porém, parte do material apreendido foi localizado.

Em seguida, os policiais militares foram até um outro apartamento localizado na avenida Cavalhada, também no bairro Cavalhada. No imóvel foi descoberto o restante do ilícito. Uma mulher, recrutada pela facção criminosa para ser responsável pelo armazenamento, foi presa.

