Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2021

Foto: Samuel Maciel/PMPA

A partir desta quarta-feira (06) os Cartões TRI de pessoas com 60 anos ou mais e de estudantes estão bloqueados nos picos da manhã e tarde, das 6h às 9h e das 16h às 19h. A determinação segue Decreto 20.889, publicado no Diário Oficial de Porto Alegre de segunda-feira (04).

Idosos que trabalham em atividades essenciais, residentes, estagiários, aprendizes e estudantes das áreas da saúde e educação podem continuar utilizando o cartão nos horários destacados. Usuários que atendam as exceções e que já solicitaram o desbloqueio para a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) no ano anterior seguem com a liberação de uso.

Para liberação de bloqueios indevidos, a reativação deve ser solicitada pelos e-mails triidoso@eptc.prefpoa.com.br e triescolar@eptc.prefpoa.com.br. Estudantes devem anexar comprovante da atividade curricular obrigatória e idosos cópia do último contracheque.

