Rio Grande do Sul Acidente deixa três mortos em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Colisão frontal ocorreu no KM 21 da ERS-040 Foto: CRBM/Divulgação Colisão frontal ocorreu no KM 21 da ERS-040. (Foto: CRBM /Divulgação) Foto: CRBM/Divulgação

Três pessoas morreram em um acidente ocorrido na ERS-040 na altura do KM 21, por volta das 18h39min desta terça-feira (05) em Viamão, próximo ao pedágio.

A ocorrência, que envolveu dois veículos, um Gol e um Polo, foi registrada no sentido Capivari Viamão. De acordo com o CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar) informações preliminares indicam que o veículo Gol deslocava sentido Viamão a Capivari e invadiu a pista contrária, colidindo com outro veículo Polo.

As vítimas fatais foram dois homens e uma mulher que estavam no interior do veículo Gol. Segundo o CRBM, não foi possível identificar as vítimas fatais até o final da noite.

No veículo Polo que tracionava um reboque no sentido Capivari Viamão, estavam dois ocupantes que ficaram feridos: o condutor de 49 anos, junto no mesmo veículo um jovem de 16 anos de idade, ambos foram encaminhados para atendimento no Hospital de Viamão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul