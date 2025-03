Rio Grande do Sul Polícia apreende grande quantidade de haxixe em Santana do Livramento

Por Redação O Sul | 31 de março de 2025

Droga estava sendo levada em um táxi para Rosário do Sul Foto: PRF/Divulgação Droga estava sendo levada em um táxi para Rosário do Sul. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou a apreensão de cerca de 70 quilos de haxixe nesta segunda-feira (31), na BR-158, em Santana do Livramento, na Fronteira do Rio Grande do Sul. A droga estava sendo levada em um táxi para a cidade de Rosário do Sul. Dois homens e o motorista do carro foram presos.

Os policiais realizavam operação de combate ao crime na saída da cidade quando deram ordem de parada para um taxista que transportava dois homens. Ao consultarem o condutor, constataram que ele tinha diversas passagens por tráfico de drogas. Já os passageiros, um homem de Porto Alegre de 22 anos, tinha passagem por posse de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, o outro, de Santa Maria, com 28 anos, tinha passagem por receptação.

Ao revistarem o veículo, um Corsa Classic com placas de Rosário do Sul, os policiais encontraram a droga dentro de duas malas no porta-malas. Os passageiros disseram que foram abordados em Rivera por um pessoal que teria oferecido um valor para eles levarem o material para Rosário.

Eles alegam que o contratante teria dito a eles que seriam peças de veículos. O motorista do táxi, de 62 anos de São Gabriel, alegou que só foi contratado para a corrida. A droga, juntamente com os ocupantes, foi encaminhada para a Polícia Judiciária em Santana do Livramento.

