Receita do turismo internacional tem crescimento recorde em fevereiro no Brasil

Por Redação O Sul | 31 de março de 2025

Turistas estrangeiros trouxeram ao País US$ 823 milhões no mês passado.

Fevereiro de 2025 registrou mais um recorde para o turismo no País, com a injeção de US$ 823 milhões trazidos por viajantes internacionais para a economia brasileira. O aumento foi de 22,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em fevereiro desembarcaram nos destinos nacionais mais de 1,3 milhão de estrangeiros.

Os dados foram reunidos pelo Ministério do Turismo, com a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) e a Polícia Federal, a partir das Estatísticas do Setor Externo, divulgadas pelo BC (Banco Central) na última semana.

“O turismo internacional tornou-se um grande motor da economia do Brasil. É o setor que mais cresce e gera muitos empregos. Afinal é onde 95% dos negócios são em micro, pequenas e médias empresas”, afirmou o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

No acumulado do bimestre, o turismo estrangeiro injetou mais de US$ 1,6 bilhão, correspondendo a um crescimento de 10,4% na comparação com os dois primeiros meses de 2024. No período a entrada de viajantes de outros países cresceu 57%, na comparação com o primeiro bimestre do ano anterior, somando 2,8 milhões de desembarques.

De acordo com nota divulgada pela Embratur, o setor foi impulsionado por um calendário de eventos internacionais, que deverá se manter em alta ao longo do ano com a realização da Cúpula do Brics, em julho, no Rio de Janeiro. O Brics é formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No ano passado, foram convidados a fazer parte do grupo Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã.

E, em novembro deste ano, Belém será sede da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30). Para o presidente da Embratur, os sucessivos recordes ocorridos no setor refletem também um trabalho de promoção internacional, associado ao aumento da conectividade aérea entre os destinos.

“O Brasil tá na moda, mas é graças ao trabalho conjunto do poder público e privado”, ressaltou Freixo.

Receita do turismo internacional tem crescimento recorde em fevereiro no Brasil

2025-03-31