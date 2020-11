Polícia Polícia apreende mais de 30 quilos de maconha e prende criminosos em São Leopoldo, no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2020

Conforme a PRF, dois veículos estavam envolvidos e em cada um deles os criminosos transportavam quase 20 quilos de droga Foto: PRF/Divulgação Conforme a PRF, dois veículos estavam envolvidos e em cada um deles os criminosos transportavam quase 20 quilos de droga. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu mais de 30kg de maconha e prendeu quatro criminosos no sábado (31), na BR 116, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Conforme a PRF, dois veículos estavam envolvidos e em cada um deles os criminosos transportavam quase 20 quilos de droga.

Os policiais rodoviários federais localizaram a droga dentro dos steps e dos bancos dos carros. Eles viajavam juntos e utilizavam os mesmos esconderijos nos veículos para transportar a droga.

A maconha apreendida é do tipo hidropônica, cultivada fora do solo, com preço de revenda muito superior ao da comum. Após receberem informações do serviço de inteligência sobre dois carros que haviam sido alugados e não devolvidos à locadora, e estariam sendo utilizados por uma organização criminosa, os policiais interceptaram os dois veículos quando eles acessavam a rodovia federal BR-116.

No primeiro carro, um Volkswagen Voyage com placas de Belo Horizonte, estava o condutor, de 22 anos, com antecedentes por receptação e roubo, e uma passageira de 39 anos, com registros policiais por estelionato. Eles disseram ter ido visitar parentes no estado vizinho.

No segundo carro, um Volkswagen Gol com placas da mesma cidade, estava o condutor, de 21 anos, com antecedente por receptação, e uma passageira de 31 anos, sem antecedentes. Eles disseram que também haviam visitado parentes no estado vizinho.

Durante a vistoria minuciosa no Gol, os agentes encontraram 16 quilos de maconha dentro do step e da forração do banco traseiro. No Voyage, ao examinarem os mesmos locais onde estava a droga no Gol, os policiais encontraram 18 quilos de maconha.

Os dois carros e a droga foram apreendidos. Os quatro envolvidos foram presos e conduzidos para a área judiciária local. Após o encontro da maconha, eles admitiram que foram e voltaram juntos de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde os carros foram carregados.

