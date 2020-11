Porto Alegre Feira do Livro de Porto Alegre 2020: confira a programação para este domingo

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2020

(Foto: Divulgação/ Site Feira do Livro)

A programação da Feira do Livro de Porto Alegre 2020 já está bastante agitada, e o evento promete diversas atrações até o dia 15 de novembro. Em um formato totalmente on-line devido à pandemia, todos os eventos estão ocorrendo em uma plataforma virtual.

Encontros com autores, lançamentos, balaios de descontos, contações de histórias, atividades paralelas, entre outros, podem ser conferidos gratuitamente na página da Feira do Livro.

Programação deste domingo (1º/11):

As escritoras Amara Moira (“E se eu fosse puta” / Hoo Editora, 2016 e “E se eu fosse pura” / Hoo Editora, 2020) e Eliana Alves Cruz (“Nada digo de ti, que em ti não veja” / Pallas, 2020) vão falar sobre literatura, transsexualidade e sexualidade, processos criativos, sociedade e convívio, às 18h. O evento será mediado pelo jornalista Vitor Necchi (“Não existe mais dia seguinte” / Taverna, 2018).

Já às 19h30, para mostrar pontos semelhantes e diferentes, além de caminhos possíveis de intersecção e tolerância, a missionária da tradição zen-budista Monja Coen (“Ponto de virada – O que faz uma pessoa mudar?” / Academia, 2020) conversa com o médium-sacerdote de umbanda Norberto Peixoto (“Estrela Guia – O povo do Oriente na umbanda” / BesouroBox, 2020) sobre a importância do diálogo e da empatia.

