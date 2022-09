Polícia Polícia apreende mais de duas toneladas de maconha em Viamão

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2022

Quatro homens foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas. Foto: PC/Divulgação Quatro homens foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas. (Foto: PC/Divulgação) Foto: PC/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira (30), a Operação Reculuta, cumprindo mandados de busca e apreensão em um local que era monitorado por ser ponto de tráfico e também de receptação de abigeatos.

De acordo com os agentes, durante a ação, que ocorreu no Bairro Passo do Vigário, foram encontradas mais de 2 toneladas de maconha, armas, munição, caderno de anotações para o tráfico, além de diversos veículos em situação irregular. Também foram apreendidos documentos que serão analisados no decorrer a investigação.

Quatro homens foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, posse de arma e munição e furto de energia elétrica. Os presos possuem antecedentes criminais.

A operação foi deflagrada após o início da investigação decorrente de abigeatos praticados na zona rural de Viamão, sendo deferida ordem judicial para cumprimento de mandados de busca e apreensão no local.

