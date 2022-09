Porto Alegre Modernização da iluminação pública já contempla 45 praças de Porto Alegre

O plano prevê a substituição de lâmpadas de vapor de sódio pela tecnologia LED em 103 mil pontos

O plano de modernização da iluminação pública, resultado da parceria público-privada com a concessionária IPSul, está na terceira etapa e passou a contemplar as praças de Porto Alegre. Até agora, 45 praças já estão com a iluminação em LED e mais de 85 mil pontos espalhados pela cidade também operam com a nova tecnologia, mais duradoura e mais econômica.

O plano, que começou em julho do ano passado e prevê a substituição de lâmpadas de vapor de sódio pela tecnologia LED em 103 mil pontos, foi dividido em três etapas. A primeira contemplou os bairros com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). No segundo marco, as equipes trabalharam nos bairros mais centrais e a última etapa contempla as praças, parques e grandes avenidas.

“As praças iluminadas são garantia de um melhor uso, especialmente no fim da tarde. Agora, com os dias mais quentes e anoitecendo mais tarde, é possível usufruir desses espaços com mais segurança”, afirma o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi.

O pagamento de 100% do valor acordado na parceria público-privada com a IPSUL está atrelado às entregas e, a cada estágio concluído, o valor aumenta. Neste momento, o pagamento à concessionária corresponde a 85% dos R$ 2 milhões mensais previstos em contrato.

Além da modernização da iluminação pública, a concessionária IPSUL trabalha nos reparos de lâmpadas ou pontos apagados. A média de prazo para efetuar o atendimento está em 12h após o pedido realizado no aplicativo 156+POA ou pelos telefones 156 e 0800-0001-740.

Confira a lista de praças que já estão com lâmpadas LED:

Praça Augusto César Sandino

Praça Cid Pinheiro Cabral

Praça Dom Silvério

Praça Emílio Otto Kaminski Esperanto

Praça Francielle Reis de Oliveira

Praça Lima Duarte

Praça Poetisa Consuelo Belloni

Praça Sete Mil Cento e Treze Esperança

Praça Donírio Juvenal Pereira

Praça Ribas Martins

Praça Irmão Desire Afonso

Praça Elias Jorge Moussalle

Praça Major Koch

Praça Sem Nome (Igreja Santa Cruz)

Praça Breno Caldas

Praça Thomas Gabriel da Silva Neves

Praça Diogo Francisco Oliveira

Praça Gladis de Deus Pereira

Praça Waldemar Pinheiro

Praça Jornal Correio Brigadiano

Praça Aristides Dias Souto

Praça Arlindo Wendelino Kremer

Praça Estádio dos Eucaliptos

Praça Buriti

Praça Apparício Silva Rillo

Praça Desembargador Vieira Pires

Praça Dinah Neri Pereira

Praça Sesi (sem nome)

Praça Alcides Maia

Praça Carlinhos Hartlieb

Praça Doutor Ernesto Correa

Praça Floresta Aurora

Praça Mil Quinhentos e Vinte Dois

Praça Oswaldo Schwerdt

Praça Vereador Derli de Azevedo Chaves

Praça Engenheiro Flávio Gabriel Azambuja Kessler

Praça Juan Sondermann

Praça Sem Nome – Ac. K Sq 4 1 Unidade Vicinal, 889 – Restinga

Praça Sem Nome – Ac. E Sq 2 2 Unidade Vicinal, 124 – Restinga

Praça Sem Nome – Rua Xavier da Cunha, 43 – Nonoai

Praça Sem Nome – Ac. V, 2216 – Restinga

Praça Sem Nome – Acesso E, 2400 – Restinga

Praça sem nome – Acesso L, 956- 1ª U.V – Restinga

Praça Sem Nome – Acesso D (3ª Unidade Vicinal), 124 – Restinga

