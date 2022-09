Grêmio Grêmio encara o Sampaio Corrêa para ficar mais perto da Série A

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2022

Em caso de vitória, Tricolor pode abrir 10 pontos do Londrina, quinto colocado Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Em caso de vitória, Tricolor pode abrir 10 pontos do Londrina, quinto colocado. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Grêmio enfrenta o Sampaio Corrêa nesta sexta-feira, às 19 horas, no Estádio Castelão, em São Luís (MA). Com time descaracterizado, o Tricolor quer a vitória na 32a rodada para se aproximar ainda mais do objetivo, que é o retorno à Série A.

Com o empate entre Vasco e Londrina por 1 a 1 nesta quinta-feira (29), a diferença do Grêmio para o quinto colocado na Série B pode chegar a dez pontos (56 a 46) faltando seis rodadas. Em caso de empate, o tricolor gaúcho, com 53 pontos, pode ser ultrapassado pelo baiano, que tem 52, e joga esta noite.

Sem Geromel e Diego Souza, poupados pelo técnico Renato Portaluppi, o Tricolor deve ter Kannemann e Nathan na zaga, Elkeson no ataque, além do retorno de Nicholas no lugar de Diogo Barbosa, na lateral esquerda.

Nas próximas rodadas, o Tricolor enfrenta o CSA, na Arena, o Londrina, no Paraná, e o Bahia, em local a ser definido (como mandante).

Prováveis escalações:

Sampaio Corrêa

Luiz Daniel; Mateusinho, Alan Godói, Paulo Sérgio e Pará; André Luíz, Ferreira e Rafael Vila. Pimentinha, Ygor Catatau e Gabriel Poveda.

Técnico: Léo Condé

Grêmio

Brenno; Rodrigo Ferreira, Natã, Kannemann e Nicolas; Thiago Santos, Thaciano (Lucas Silva) e Bitello; Biel, Guilherme e Elkeson.

Técnico: Renato Portaluppi

Arbitragem:

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil (Fifa/SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Var-Fifa/MG)

