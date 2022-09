Mundo Estados Unidos dizem que medidas adotadas pela Rússia não sugerem uso de armas nucleares

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2022

"Quanto à intenção do presidente Putin, posso apenas dizer que planejamos todos os cenários possíveis", disse Antony Blinken Foto: Twitter/Reprodução "Quanto à intenção do presidente Putin, posso apenas dizer que planejamos todos os cenários possíveis", disse Antony Blinken. (Foto: Twitter/Reprodução) Foto: Twitter/Reprodução

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse nesta sexta-feira (30) que o país não viu a Rússia “realmente adotar medidas” que sugiram que o país usaria armas nucleares na guerra contra a Ucrânia. Ainda assim, reiterou que o governo americano leva as ameaças nucleares do presidente Vladimir Putin “muito a sério”.

“Estamos olhando com muito cuidado para ver se a Rússia está realmente fazendo algo que sugira que eles estão contemplando o uso de armas nucleares. Até o momento, não vimos eles tomarem essas medidas”, afirmou Blinken em entrevista coletiva no Departamento de Estado junto à ministra das Relações Exteriores do Canadá, Melanie Joly.

“Mas também sabemos que a Rússia está engajada em uma brutalização horrível da Ucrânia e, portanto, as ameaças que eles fazem, levamos muito a sério”, alertou. “Quanto à intenção do presidente Putin, não vou especular sobre o que está em sua mente, posso apenas dizer que planejamos todos os cenários possíveis, incluindo este”, destacou.

Sobre os vazamentos do gasoduto Nord Stream, Blinken observou que não tinha “nada a dizer” em resposta à “absurda alegação” de Putin de que “anglo-saxões” sabotaram a estrutura. “Vamos chegar ao fundo do que aconteceu. Compartilharemos essa informação assim que a tivermos, mas não quero me antecipar à investigação que está em andamento”, afirmou o secretário.

