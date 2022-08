Polícia Polícia apreende mais de uma tonelada de agrotóxicos contrabandeados

17 de agosto de 2022

Foram duas ocorrências distintas, em Campo Novo e Rosário do Sul, incluindo um produto proibido no Brasil. (Foto: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na noite desta terça-feira (16), dois contrabandistas com mais de uma tonelada de agrotóxicos proibidos. Foram duas ocorrências distintas, em Campo Novo e Rosário do Sul.

Os policiais rodoviários realizavam uma operação de combate ao crime na BR 386, na altura de Campo Novo, quando deram ordem de parada ao motorista de um automóvel com placas de Barra Velha/SC, que transitava em direção à capital gaúcha. O carro estava muito baixo, visivelmente carregado.

600 quilos

O condutor desobedeceu a ordem e seguiu em fuga com o carro, em alta velocidade, forçando ultrapassagens e colocando os outros usuários da rodovia em risco. Foi perseguido até que colidiu em um meio-fio e ficou imobilizado.

O carro estava carregado com 600 quilos de agrotóxicos proibidos no Brasil. O motorista, natural de Nonoai, de 26 anos, com ocorrências por feminicídio, roubo, furto, estelionato, desacato e ameaça, disse que trazia a mercadoria da Argentina.

Agrotóxico proibido

Já em outra operação, na BR 158 em Rosário do Sul, os policiais abordaram outro veículo com placas de Sertão Santana que vinha da fronteira com o Uruguai. Ao vistoriarem o compartimento de carga, encontraram mais de meia tonelada de agrotóxicos de origem estrangeira importados ilegalmente. O produto é de um tipo proibido no país. O motorista, um homem de 36 anos, natural de São Jerônimo, não tinha antecedentes.

Os dois criminosos foram presos e conduzidos para a delegacia. Os carros e os agrotóxicos foram apreendidos. Desde o início do ano a PRF já apreendeu 45 toneladas de agrotóxicos contrabandeados nas rodovias gaúchas.

