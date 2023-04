Rio Grande do Sul Polícia apreende skunk, droga conhecida como “super maconha”, em Vacaria

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2023

O motorista, de 40 anos, já possuía passagens por tráfico de drogas em Santa Catarina. Foto: PRF/Divulgação O motorista, de 40 anos, já possuía passagens por tráfico de drogas em Santa Catarina. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um traficante transportando 2,7 quilos da droga escondida em um veículo na tarde desta segunda-feira (24). A ação ocorreu na BR 116 em Vacaria.

Durante fiscalização na rodovia, os policiais abordaram um Gol com placas de Curitiba/PR, que estava vindo de Caxias do Sul.

Na vistoria do veículo foi localizado um pacote de skunk sob o banco do motorista e outros dez pacotes da droga escondidos no interior das portas do automóvel.

O motorista e proprietário do Gol, de 40 anos, natural de Lages/SC, já possuía passagens por tráfico de drogas em Santa Catarina.

