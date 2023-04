Esporte Conmebol divulga nova data para final da Copa Libertadores no Maracanã

24 de abril de 2023

Foto: Divulgação

O campeão da Libertadores não será mais conhecido no dia 11 de novembro, no Maracanã. A Conmebol anunciou nesta segunda-feira (24) que a final marcada para o estádio carioca ocorrerá no dia 4 de novembro, também um sábado. Já a decisão da Sul-Americana está mantida no dia 28 de outubro, em Montevidéu, no Uruguai.

“Os torneios mais importantes em nível de clubes de América do Sul, a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana, terão suas finais nos dias 4 de novembro de 28 de outubro, respectivamente”, anunciou a Conmebol em seu site oficial.

A entidade ainda divulgou todas as datas da primeira fase. A terceira rodada da etapa de grupos das duas competições ocorre na próxima semana, entre 2 e 4 de maio. Depois de duas semanas de pausa, acontece a rodada 4, entre os dias 23 e 25.

Mais 15 dias de pausa e vem a rodada 5, já em julho, entre 6 e 8. A definição de todos os classificados está marcada para 20, 21 e 22 do mesmo mês. No dia 21 de julho está marcado o sorteio para se conhecer os cruzamentos das oitavas de final.

A Copa Sul-Americana contará com uma fase a mais, com os segundos colocados fazendo um playoff em mata-mata com quem ficar em terceiro na Libertadores. Essas equipes se encaram entre os dias 12, 13 e 14 (ida) e 19, 20 e 21 de julho, quando serão definidos os 16 times que seguem adiante. As oitavas também serão sorteadas.

Com chance de times do Brasil estarem presentes (as três últimas edições da Libertadores foram confrontos entre brasileiros), a CBF, que será anfitriã da decisão, consultou a Conmebol sobre a possibilidade de antecipar a final para ajuste em seu calendário.

Se houver algum brasileiro na decisão, o clube terá o jogo da rodada no Brasileiro adiado, já que não poderá jogar duas vezes no mesmo final de semana e há um escape no calendário no meio de semana do dia 8 de novembro, que pode ser usada para repor o confronto adiado com a final no dia 4.

No dia 2 de novembro, há o feriado de Finados, que também pode facilitar o deslocamento de turistas brasileiros que queiram ir ao Rio acompanhar a partida.

Conmebol divulga nova data para final da Copa Libertadores no Maracanã

2023-04-24