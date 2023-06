Polícia Polícia apreende três carros que estavam realizando racha em Canoas, na Região Metropolitana

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2023

Os automóveis haviam participado de um encontro de carros rebaixados que ocorreu em um estabelecimento na BR-116 Foto: Divulgação/PRF Os condutores, com idades entre 20 e 24 anos e recém-habilitados (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu três veículos que foram flagrados disputando corrida na BR-116, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Os automóveis haviam participado de um encontro de carros rebaixados que ocorreu em um estabelecimento próximo à rodovia. A apreensão aconteceu na noite desta quarta-feira (28).

Durante policiamento ostensivo, a equipe PRF avistou um Eclipse, um Bravo e um HR-V entrando na BR-116. Em seguida, sem perceberem a presença da viatura PRF, os três carros começaram a disputar corrida, sendo perseguidos pela rodovia por aproximadamente quatro quilômetros, até serem abordados.

Os condutores, com idades entre 20 e 24 anos e recém-habilitados, todos de Porto Alegre, foram autuados de acordo com o art. 173 do Código de Trânsito, que prevê multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir.

Os carros, com placas de Porto Alegre, Canoas e Araricá, também estavam com características alteradas e foram removidos para o depósito.

