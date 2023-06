Inter “Esse jogo foi importantíssimo para coroar a nossa retomada”, diz Mano Menezes após a classificação do Inter na Libertadores

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Treinador comemorou desempenho da equipe após a vitória Foto: Reprodução/Inter Treinador comemora desempenho da equipe após a vitória (Foto: Reprodução/Inter) Foto: Reprodução/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em 30 minutos, o Inter garantiu a sua passagem para as oitavas de final da Libertadores da América, na noite desta quarta-feira (28), em Porto Alegre. Além dos torcedores animados, o técnico colorado, Mano Menezes, gostou da atuação da equipe e vibrou com a evolução do coletivo e das individualidades mostradas em campo. O placar foi construído ainda no primeiro tempo.

A vitória garantiu a liderança do Grupo B e deixou o Inter como único brasileiro invicto no torneio. Segundo Mano, a equipe está melhor preparada fisicamente e evoluiu nas tomadas de decisão e gestos técnicos. Mauricio, aos dois minutos, abriu o placar. Luiz Adriano ampliou aos 21 e aos 26.

“A gente não fez nada especial tecnicamente para os jogadores. Hoje o aproveitamento foi melhor. A gente vem fazendo todo dia uma preparação melhor. O atleta, ao estar melhor preparado, melhora a tomada de decisão e os gestos técnicos. Foi importante sair na frente cedo. Gol muito bonito. Os gols foram bonitos. Esse jogo foi importantíssimo para coroar a nossa retomada. De nove jogos, sete vitórias e dois empates”, disse o treinador.

Recuperado de luxação no ombro direito, o meia Mauricio voltou ao time depois de um mês e marcou um gol e deu duas assistências para Luiz Adriano.

“A perna do Mauricio a gente preparou em um, dois meses. Ela veio forte. O ombro estava ruim, mas a perna veio muito bem. Luiz Adriano cresceu. Falamos lá atrás. Luiz vai crescer, ganhar força física, não é menino. Em cima da dificuldade, atrasou um pouco. Quando não vence, tudo se questiona”, disse Mano Menezes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/esse-jogo-foi-importantissimo-para-coroar-a-nossa-retomada-diz-mano-menezes-apos-a-classificacao-do-inter-na-libertadores/

“Esse jogo foi importantíssimo para coroar a nossa retomada”, diz Mano Menezes após a classificação do Inter na Libertadores

2023-06-29