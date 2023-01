Polícia Polícia apresenta resultados da investigação sobre atropelamento de idoso em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2023

Detalhes sobre a investigação foram apresentados em coletiva de imprensa Foto: Bruna Linhares/PCRS Detalhes sobre a investigação foram apresentados em coletiva de imprensa (Foto: Bruna Linhares/PCRS) Foto: Bruna Linhares/PCRS

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Polícia Metropolitana, realizou uma entrevista coletiva de imprensa nesta segunda-feira (16), no Palácio da Polícia, sobre os resultados da investigação sobre atropelamento e morte de um idoso com deficiência, durante um racha, em Porto Alegre.

A apresentação foi conduzida pelo Chefe de Polícia, delegado Fábio Motta Lopes, pela diretora do Departamento de Polícia Metropolitana, delegada Adriana Regina da Costa, pelo diretor da Delegacia de Polícia Regional de Porto Alegre, delegado Cléber dos Santos Lima e pelo delegado Cesar Carrion, da Delegacia de Delitos de Trânsito, responsável pela investigação.

O crime ocorreu no final da tarde do dia 3 de janeiro, na avenida Tronco, na Zona Sul da Capital. Dois veículos, um HB20 e um Voyage, trafegavam acima da velocidade permitida no local. Um dos automóveis atingiu a vítima de 69 anos, que não possuía as pernas, quando ela atravessava a via do bairro Santa Tereza. O condutor do HB20, de 22 anos, foi detido no local pela população e preso.

Conforme apontado pelo delegado Cesar Carrion, as investigações, que utilizaram depoimentos de populares e imagens de câmeras de segurança, não deixaram dúvida sobre a realização de um racha. Os investigados responderão por disputa automobilística ilegal, crime previsto no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja pena pode chegar a 5 a 10 de anos de reclusão.

Lopes frisou que os investigados possuíam antecedentes pela prática de rachas e destacou a rápida resposta da Polícia Civil gaúcha para solucionar o caso.

