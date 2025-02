Brasil Polícia brasileira investiga sumiço de jornalista britânica

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Charlotte Alice Peet trabalha como freelancer e é fluente em português. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil investiga o desaparecimento da jornalista britânica Charlotte Alice Peet, de 32 anos, em São Paulo. O caso foi registrado por uma amiga dela na Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) do Rio de Janeiro na segunda-feira (17), mas encaminhado à capital paulista por ter sido o último local em que Charlotte mencionou que estava.

A amiga da jornalista mora no Rio e relatou à polícia que conheceu Charlotte há dois anos, quando ela veio morar e trabalhar no Brasil. Após uma temporada, a britânica retornou para Londres e, em novembro de 2024, se mudou novamente para o Brasil. As duas chegaram a se encontrar depois disso em Santa Teresa, região central do Rio.

No dia 8 de fevereiro deste ano, a jornalista enviou mensagem à amiga dizendo que estava em São Paulo, que seguiria para o Rio e estava procurando local para ficar.

A amiga disse que afirmou estar impossibilitada de fornecer ajuda nisso e não falou mais com Charlotte. No boletim não consta onde a jornalista estava morando.

Ainda de acordo com o registro, a amiga afirmou que, dias depois de falar com Charlotte, a família da britânica informou que ela não dera mais notícias.

Após o registro na Deat, as delegadas Patrícia da Costa Araújo de Alemany e Danielle Bullus Araújo determinaram que o caso fosse encaminhado para São Paulo. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o sumiço da britânica está sendo investigado pela 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP.

“O caso é investigado pela 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP, que realiza diligências para localizar a desaparecida e esclarecer os fatos”, afirmou a pasta.

Conforme consta na rede social LinkedIn, Charlotte é jornalista freelancer para veículos como Al Jazeera, The Telegraph, The Evening Standard, The Times e The Independent.

Charlotte já havia morado no Brasil, no Rio de Janeiro, onde trabalhou como correspondente, inclusive durante a pandemia de covid. Depois disso, voltou a Londres a pedido da família. Em novembro de 2024, retornou ao Brasil.

A jornalista tem mais de nove anos de experiência na profissão. Segundo o perfil dela na emissora Al Jazeera, do Catar, Charlotte produziu reportagens entre 2021 e 2022 sobre violência policial em comunidades do Rio, a crise no abastecimento de oxigênio para pacientes de covid e insegurança alimentar. Charlotte se formou pela University of London, de acordo com as informações do LinkedIn, e cursou filosofia na University of Bristol. Além do inglês, fala francês, espanhol e português.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/policia-brasileira-investiga-sumico-de-jornalista-britanica/

Polícia brasileira investiga sumiço de jornalista britânica

2025-02-19