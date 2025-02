Grêmio Nos pênaltis, Grêmio vence o São Raimundo e se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2025

Tricolor gaúcho enfrentará o Barcelona da Bahia ou o Athletic de Minas Gerais, no dia 5 de março. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Tricolor gaúcho enfrentará o Barcelona da Bahia ou o Athletic de Minas Gerais, no dia 5 de março. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Jogando na noite dessa quarta-feira (19) em Boa Vista (Roraima) pela primeira fase da Copa do Brasil, o Grêmio venceu nos pênaltis o São Raimundo por 4 a 1, após empate de 1 a 1 no tempo normal. O resultado classificou o Tricolor gaúcho para a próxima etapa do torneio nacional, dia 5 de março, fora de casa, em partida única contra o Barcelona da Bahia ou Athletic de Minas Gerais.

Foi no sufoco. Tudo se encaminhava para um vexame. Mas o estreante Cristian Olivera empatou nos acréscimos do segundo tempo levando a decisão para os pênaltis. Volpi brilhou ao defender uma cobrança e converter a última, selando a classificação do Rei de Copas.

Nos primeiros minutos, o grande adversário gremista foi o gramado seco em Roraima. Aravena e João Pedro saíram lesionados na etapa inicial devido às condições do campo. Aos 27, Aravena caiu no gramado sentindo lesão e foi substituído por Amuzu, que fez sua estreia pelo Grêmio. Aos 36, mais trocas no Grêmio por lesão, quando o lateral-direito João Pedro também sentiu e precisou deixar o gramado dando espaço a João Lucas

.A bola não saía dos pés dos jogadores como eles planejavam. Com dificuldade para tocar, chutar e dominar, o Grêmio praticamente não atacou apesar da superioridade técnica. Guilherme Gomes obrigou Tiago Volpi a espalmar uma bola venenosa, aos 38 minutos. Em resposta, na melhor chance Tricolor, Braithwaite carimbou a trave aos 43.

Na volta do segundo tempo, o time da casa quase abriu o placar logo no início. Aos 7, Belão disparou um chutaço e Volpi mais uma vez interveio. Mas aos 20 não teve jeito. Ygor lançou para Kanté. O atacante, que tinha acabado de entrar no jogo no lugar de Railson, ganhou na velocidade de Jemerson para fazer 1 a 0 para o São Raimundo.

Pressionado, o Grêmio tentou reagir. Braithwaite poderia ter deixado tudo igual aos 39, mas Carlão fez boa defesa para evitar. Na reta final, a equipe roraimense teve a chance de ampliar na cobrança de falta de Luan, que fez Tiago Volpi espalmar para escanteio.

Até que aos 47 minutos, Monsalve cobrou escanteio, Guigui não conseguiu afastar e o estreante Cristian Olivera empatou para o Tricolor gaúcho. Na sequência, Edenílson foi expulso por empurrar Klebinho.

Com empate no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis. Depois do São Raimundo desperdiçar um pênalti, Tiago Volpi conseguiu pegar uma das penalidades e ainda converter outra, se tornando destaque na classificação tricolor.

Braithwaite, Jemerson, Arezo e Volpi marcaram para o Grêmio. Luã Niger desperdiçou para o São Raimundo e Volpi defendeu a cobrança de Klebinho para garantir a classificação gremista. O próximo adversário sai do duelo entre Atlhetic-MG e Barcelona-BA.

Ficha técnica

– São Raimundo: Carlos Henrique; Luã, Vera Cruz, Guigui e Klebinho; Belão, Bazilio e Ygor; Guilherme, Marcos Felipe e Railson. Técnico: Chiquinho Viana.

– Grêmio: Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Lucas Esteves; Cuéllar e Villasanti; Cristaldo, Cristian Olivera, Aravena e Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

– Arbitragem: Gustavo Ervino Bauermann (SC), Gizeli Casaril (SC) e Bruno Muller (SC).

