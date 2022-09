Mundo Polícia canadense prende suspeito de dez assassinatos

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2022

Autoridades disseram que ele e seu irmão mais velho eram responsáveis pelos esfaqueamentos. Foto: Divulgação

A polícia canadense disse nesta quarta-feira (7) que prendeu o segundo suspeito procurado por um ataque com faca no fim de semana que matou dez pessoas dentro e ao redor de uma reserva indígena. Myles Sanderson, 30, foi detido no quarto dia de uma intensa caçada depois que as autoridades disseram que ele e seu irmão mais velho eram responsáveis pelos esfaqueamentos.

Seu irmão, Damien, foi encontrado morto na segunda-feira. “Não há mais risco para a segurança pública relacionado a esta investigação”, disse um alerta da Polícia Montada Real do Canadá.

Sem motivação

Outras 18 outras pessoas ficaram feridas no ataque, que está entre os mais mortais da história moderna do Canadá e abalou um país pouco acostumado a atos de violência em massa.

A polícia disse que algumas das vítimas pareciam ter sido alvos, enquanto outras eram aparentemente aleatórias. As autoridades não ofereceram nenhum motivo para os ataques.

