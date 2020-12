Brasil Polícia catarinense prende mais uma pessoa por envolvimento em assalto em Criciúma

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2020

Forças de segurança de SC e do RS atuam de forma conjunta. Foto: Divulgação/PCSC Forças de segurança de SC e do RS atuam de forma conjunta. (Foto: Divulgação/PCSC) Foto: Divulgação/PCSC

A Polícia Militar de Santa Catarina prendeu entre a noite de sexta-feira (4) e a madrugada deste sábado (5) mais um suspeito de envolvimento no assalto a um banco em Criciúma, no Sul do Estado. O crime aconteceu entre a noite de segunda-feira (30) e a madrugada de terça-feira (1°). A prisão foi realizada no bairro Vila Nova, em Blumenau, no Vale do Itajaí.

Com o homem preso foram encontrados R$ 26,4 mil em dinheiro, um carro recém adquirido e chips de celular. Ele suspeito também portava um caderno com anotações financeiras e celulares. Foi o 12º preso relacionado ao assalto.

Forças de segurança de SC e do RS atuam de forma conjunta; além disso, contam também com o apoio da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal nas ações realizadas.

O crime

Por volta das 23h de segunda-feira (30/11), diversos criminosos, fazendo uso de armamento pesado, explosivos e coletes balísticos, e também se utilizando de reféns, efetuaram um assalto a uma agência bancária de Criciúma.

Os assaltantes trocaram tiros com policiais militares do 9º Batalhão de Polícia Militar na área central da cidade. A ação criminosa resultou em uma pessoa alvejada, um policial militar, que foi atingido no abdômen.

O policial passou por cirurgia e continua internado em recuperação, inspirando cuidados. Segundo a polícia militar catarinense, a corporação continua empenhada na grande operação de buscas aos criminosos. Guarnições das unidades especializadas da corporação estão atuando na região.

Os veículos utilizados no crime foram encontrados em um milharal e apresentavam manchas de sangue, indicando que criminosos também foram alvejados pelos policiais.

