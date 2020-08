Polícia Polícia Civil apreende 90 quilos de cocaína na região metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2020

Compartilhe esta notícia:











Ação da PC foi na cidade de Novo Hamburgo e Estância Velha. Foto: Polícia Civil Ação da PC foi na cidade de Novo Hamburgo e Estância Velha. (Foto: Polícia Civil) Foto: Polícia Civil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em uma operação, a Polícia Civil apreendeu 90 quilos de cocaína pura e prendeu um homem de 25 anos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A ação aconteceu em decorrência de um mandado de busca e apreensão no final da sexta-feira (31) nos municípios de Novo Hamburgo e Estância Velha. Também foram apreendidos celulares e balança de precisão.

A operação foi comandada pelo delegado Tarcísio Kaltbach e equipe da 1ª Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo.

A cocaína estava escondida em diversos sacos plásticos brancos em uma casa na região do Vale dos Sinos. A estimativa é de que a droga foi avaliada para a venda ao consumidor em R$ 3,6 milhões.

A ação da Polícia Civil foi realizada na cidade de Novo Hamburgo e em Estância Velha, onde estava a cocaína. Os policiais civis acreditam que o homem preso estava apenas guardando a droga para uma facção criminosa da região e que a cocaína seria distribuída neste final de semana nos municípios do Vale dos Sinos.

Acidente na BR 290

A Polícia Rodoviária Federal atendeu um acidente no quilômetro 27 da BR 290, em Santo Antônio da Patrulha, sentido litoral/Porto Alegre, por volta das 17h40 deste sábado (1º). Era uma colisão traseira entre uma motocicleta Yamaha/R6 com placa de Parobé e um caminhão Agrale/8500 com placas de Lajeado. O motociclista, um homem de 39 anos, natural de Viamão, morreu no local.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia