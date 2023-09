Polícia Polícia Civil apreende aeronaves avaliadas em mais de R$ 1 milhão em São Borja

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2023

Aeronaves estavam em um hangar próximo ao município. Foto: Divulgação/PCRS Aeronaves estavam em um hangar próximo ao município. (Foto: Divulgação/PCRS) Foto: Divulgação/PCRS

A Polícia Civil apreendeu duas aeronaves avaliadas em mais de R$ 1 milhão. O avião experimental e o helicóptero estavam em dois hangares localizados nas imediações do aeroclube do município. A ação ocorreu na segunda-feira (11). A apreensão, que teve o apoio do efetivo da Operação Hórus, ocorreu no contexto de investigação que apura o incêndio de um veículo e desaparecimento do casal que o tripulava no último sábado.

Os desaparecidos são uma mulher, de 20 anos, e um homem, de 26 anos, o qual possui antecedentes policiais pelo crime de tráfico de drogas e estava foragido do sistema prisional.

Durante as diligências realizadas para localizar o casal e esclarecer a autoria do incêndio do veículo, a Polícia constatou a existência de duas aeronaves, que foram apreendidas para fins de investigação.

