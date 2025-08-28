Rio Grande do Sul Polícia Civil deflagra operação contra estelionato em leilões virtuais de gado no RS

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Ofensiva teve mandados cumpridos em Passo Fundo, Ibirapuitã e Nicolau Vergueiro. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

A 3ª Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (Decrab) deflagrou em Camaquã, na Região Sul do Estado, uma operação contra grupo criminoso que fraudava leilões on-line de gado no Rio Grande do Sul. Os estelionatários pegavam dados de pecuaristas, sem autorização, para cadastro em plataformas de remate. Após darem o lance vencedor, obtinham liberação do transporte do animal antes do pagamento – que nunca era efetuado.

Um dos alvos da fraude foi um produtor rural do município de Marques de Souza. Seus dados foram utilizados para arrematar 12 cabeças de gado em leilão online realizado em Canguçu no dia 6 de março. Embora as Guias de Trânsito Animal (GTAs) tenham sido emitidas, elas foram estornadas devido à insistência dos criminosos na entrega dos animais antes da confirmação do pagamento.

Conforme o titular da unidade, Heleno dos Santos, o número de telefone cadastrado no leilão não tinha qualquer vínculo à compra: pertence a um reciclador de lixo. Esse mesmo pecuarista teve informações pessoais usadas para arrematar 84 bovinos em leilão de uma empresa online no dia 14 de fevereiro.

Outra vítima reside e trabalha em Alecrim e foi alvo da fraude no início deste ano. Em um dos casos, um leiloeiro entregou 30 cabeças de gado, avaliadas em quase R$ 84 mil, a um suposto comprador que se passava por pecuarista e que forneceu um número de telefone com o DDD 54. A carga de gado vivo foi entregue no município de Soledade.

Investigações prosseguem

O trabalho investigativo desta semana teve apoio da Delegacia de Polícia de Passo Fundo. Foram realizadas buscas nesse município e também em Ibirapuitã e Nicolau Vergueiro, resultando na apreensão de provas consideradas relevantes e também na identificação de dois suspeitos.

A apuração prossegue. Além do estelionato, o caso envolve uma crimes como falsidade ideológica, furto mediante fraude e associação criminosa – somadas, as sentenças podem chegar a mais de 25 anos de prisão.

“A Operação Lance Falso demonstra a importância do trabalho da Polícia Civil no combate a crimes rurais, especialmente aqueles que se adaptam às novas tecnologias”, ressalta o delegado Heleno dos Santos. “Proteger os leilões online é fundamental para garantir a segurança e a confiança no agronegócio gaúcho, um dos pilares da economia do Estado.”

Ele acrescenta: “A fiscalização e a rápida resposta das autoridades são cruciais para desarticular grupos criminosos e coibir esse tipo de crime, garantindo que os produtores possam operar de forma segura e que a cadeia produtiva da pecuária não seja afetada por fraudes”.

(Marcello Campos)

